Liebe Burgenländerinnen

und Burgenländer!

2020 ist das Leben für uns alle ganz anders geworden. Wir leben mit Maßnahmen, die zur Eindämmung einer Pandemie unverzichtbar geworden sind. Maßnahmen, die uns alle vor große Herausforderungen stellen. Corona hat uns aber auch gezeigt, worauf es wirklich ankommt. Noch nie war uns so bewusst wie heute, wie wichtig die Gesundheit ist. Für die eigene und die der Lieben nehmen wir derzeit, gerade in unserer Freizeit, viel in Kauf.

DENN DAS GUTE LIEGT SO NAH

In einer Zeit, in der viele deswegen für lange und weite Reisen nicht bereit sind, ist der Kurztripp und der Tagesausflug noch interessanter. Und die eigene Landeshauptstadt ist dafür nicht nur sprichwörtlich naheliegend. Die Stadt der Burgenländer ist vielfältig, interessant und - auch wenn der letzte Eisenstadt-Besuch noch nicht lange zurück liegt - immer für eine Überraschung gut.

Egal ob Eisenstadt-Kenner oder Eisenstadt-Neuling: Die kleinste Großstadt der Welt, ist die Stadt mit dem gewissen Alles. Bei uns gibt es tatsächlich alles, abgesehen von Stress.

„Nur kein Stress“ ist das Motto, mit dem wir Sie recht herzlich nach Eisenstadt und in die Region Leithaland einladen wollen. Entdecken Sie Ihre Landeshauptstadt neu oder erstmalig – ganz ohne Hektik aber mit viel burgenländischer Gastfreundschaft und Gemütlichkeit!

GESCHICHTE, KULTUR & CHARME

Als Bürgermeister bin ich stolz auf unser touristisches Angebot, die Qualität unserer Betriebe und den Charme der Stadt. Denn trotz aller Infrastruktureinrichtungen, die man in so einer kleinen Stadt nicht vermuten würde, ist Eisenstadt eine sehr heimelige Stadt, in der man sich gleich wohl fühlt. Man spürt auch mit den zahlreichen Kulturdenkmälern, etwa dem Schloss Esterházy, den Atem der Geschichte. Joseph Haydn prägte die Stadt und nirgendwo sonst wirkt seine Musik so, wie auf den Originalschauplätzen. Es gibt viele kulturelle und optische Fixpunkte gepaart mit einer sehr guten Kulinarik-Szene, eine der schönsten Shoppingmeilen und jede Menge Möglichkeiten für Sport- und Outdoorbegeisterte. Und eines darf man nie vergessen: Eisenstadt ist auch eine historisch gewachsene, große Weinstadt, in der man in der gemütlichsten Fußgängerzone Österreichs oder in einem der vielen Heurigen ein gutes Achterl trinken kann.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und freue mich schon, Sie in der kleinsten Großstadt der Welt begrüßen zu können!

Ihr Bürgermeister

Thomas Steiner