Ab Freitag, dem 22. November 2019, erstrahlt die Eisenstädter Innenstadt wieder in weihnachtlichem Lichterglanz. Die Weihnachtsbeleuchtung aus Lustern und Notenschlüsseln wurde im Jahr 2016 installiert und ist eine Hommage an Joseph Haydn, den großen Komponisten dieser Stadt, dessen Todestag sich 2019 zum 210. Mal jährte.

Ein Advent-Spaziergang durch die festlich geschmückte Fußgängerzone der Landeshauptstadt versetzt Besucherinnen und Besucher stets in weihnachtliche Stimmung. Handwerkskunst und kulinarische Köstlichkeiten werden von weihnachtlicher Musik umrahmt: Weihnachtliche Blasmusik der heimischen Musikvereine und weitere Musikgruppen runden das Angebot ab und auch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk kann man beim Eisenstädter Christkindlmarkt erstehen. Denn zahlreiche Aussteller bieten kunstvoll gefertigte handwerkliche Erzeugnisse an. Die kleinen Gäste des Marktes werden mit Kinderpunsch, Maroni und Bratkartoffeln verwöhnt.

Frau Holles Weihnachtsgeschichten

Für die kleinen Besucher gibt es im heurigen Jahr eine neue Attraktion in der Fußgängerzone. Frau Holle zieht am Sonntag, dem 1. Dezember 2019, ins Rathaus ein und öffnet jeden Abend um 17 Uhr ihr Fenster, um ihr Bettzeug auszuschütteln und den Kindern eine traditionelle Weihnachtsgeschichte zu erzählen.

zVg Stimmungsvolles Ambiente am Christkindlmarkt in Eisenstadt. Selbst erzeugte Produkte, der Duft von Punsch und Kulinarik stimmt auf die Adventzeit ein.

Märchen-Erlebnisumzug

Ein besonderes Highlight wird in diesem Jahr der Märchen-Erlebnisumzug, der am Freitag, dem 13. Dezember, in der Fußgängerzone stattfindet. Der musikalische Korso zieht um 17.30 Uhr vom Innenhof des Schlosses Esterházy über die Fußgängerzone bis zum Eisenstädter Rathaus, wo Amadeus Gewinnerin "DIE MAYERIN" ein kleines Weihnachtskonzert geben wird. Märchenfiguren, leuchtende Engel, Feuerartisten, eine Dixieland Band sowie Tänzer und ein Chor machen den Umzug zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.

Unterstützung für Licht ins Dunkel

Die burgenländische Landeshauptstadt stellt ihre Aktivitäten von Martini bis zum Heiligen Abend in den Dienst der guten Sache und sammelt mit mehreren Initiativen Spenden für Licht ins Dunkel. Der Startschuss fällt bei der Weinsegnung am Martini-Kirtag: Der Reinerlös des gesamten am Kirtag verkauften Stadtweines wird für Licht ins Dunkel gespendet, zusätzlich spenden die Winzer pro verkaufter Flasche EisenStadtWein 1 Euro für Licht ins Dunkel.

„Wir haben ein schönes karitatives Paket geschnürt, das Licht ins Dunkel zugute kommt. Viele kleinere und größere Initiativen und Spendenaktionen in den kommenden Wochen sollen dafür sorgen, bis zum Heiligen Abend eine schöne Summe zusammen zu bekommen“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner die karitative Aktion.

Auch der traditionelle Christkindlmarkt in der Eisenstädter Fußgängerzone soll heuer ganz im Zeichen von Licht ins Dunkel stehen. Am Donnerstag, dem 6. Dezember, verteilt der Nikolaus an jedes Kind ein Sackerl, gleichzeitig wird mit Spendenboxen für Licht ins Dunkel gesammelt.