Leben auf dem Land mit der Infrastruktur einer Großstadt – das ist es, was die burgenländische Landeshauptstadt so lebens- und liebenswert macht, verbindet sie doch das Beste aus zwei Welten. Aus diesen charmanten Gegensätzen entstand die neue Dachmarke: Eisenstadt. Die kleinste Großstadt der Welt.

Eisenstadt ist eine stetig wachsende Stadt, die sich großer Beliebtheit erfreut und jährlich Zuzug verzeichnet. „Diese Menschen haben unsere Stadt ganz bewusst als ihren neuen Lebensmittelpunkt ausgewählt“, weiß Bürgermeister Thomas Steiner und kennt auch die Gründe: „Wenn ich mit unseren Neubürgern spreche und sie nach den Beweggründen für diese Entscheidung frage, dann sagen sie mir: Hier herrscht eine hohe Lebensqualität, geht man vor die Tür, ist man praktisch gleich im Grünen. Hier gibt es leistbaren Wohnraum, eine Vielzahl qualitativ hochwertiger Schulen und jedem Kind wird ein Betreuungsplatz garantiert. Die medizinische Versorgung mit zahlreichen Fachärzten und einem Krankenhaus ist sehr gut. Durch unsere Stellung als Landeshauptstadt findet man alle wichtigen Behörden in der Stadt." Aber nicht nur Neubürger schätzen diese Vorzüge, auch all jene, die hier geboren und aufgewachsen sind, noch immer hier leben oder wieder in ihre Heimatstadt zurückgekehrt sind, wissen ihre Stadt zu schätzen. Hier kennt man einander noch, hier nimmt man Anteil am Leben anderer. Man interessiert sich füreinander.

Wenn das Postkastl des Nachbarn übervoll ist, fällt es auf und man hält Nachschau. Als es nun darum ging, eine neue Dachmarke für Eisenstadt zu kreieren, war eines schnell klar: Die Dachmarke sollte nicht erfunden werden, sie sollte gefunden werden.

zVg

Und so wurden wichtige Partner der Stadt, Bürger, Vertrether aus Kultur, Tourismus und Wirtschaft und Mitarbeiter des Rathauses, aber auch der Wirtschaftsbetriebe an einen Tisch geholt, um herauszuarbeiten: „Wofür steht Eisenstadt, was macht unsere Stadt aus?“, erläutert Bürgermeister Steiner. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und bringt auf den Punkt, was Eisenstadt ist: Eisenstadt ist die Stadt am Land. „Die Marke erzählt die Geschichte der Stadt: Wir verbinden Urbanität und dörfliche Vorzüge. Wir verbinden Tradition und Moderne. Diese Marke der Stadt haben wir nicht erfunden, wir haben sie gefunden. Eisenstadt verbindet das Beste aus zwei Welten, dem Leben auf dem Land und dem Leben in der Großstadt“, so der Stadtchef.

Eisenstadt hat eine wunderschöne historische Innenstadt, mit dem Schloss Esterházy und der Haydnkirche Sehenswürdigkeiten mit einer langen Geschichte. Hier in unserer Stadt wirkte Joseph Haydn, dessen Todestag sich heuer zum 210. Mal jährte, über drei Jahrzehnte. In Eisenstadt wurde ganz große Musikgeschichte geschrieben. Aber auch zeitgenössische Kunst und Kultur finden in Eisenstadt Platz. Man ist stets offen für Neues. Das hat sich auch mit der Einführung eines eigenen öffentlichen Verkehrsmittels, dem Stadtbus gezeigt. Der Slogan der neuen Dachmarke kann durchaus mit einem kleinen Augenzwinkern gesehen werden. Dass er bei den Menschen angekommen ist, zeigen die vielen positiven Rückmeldungen.