Deli: Bei mir hat alles in der Schule begonnen. Ein guter Freund von mir hat mich überredet, Schulsprecher zu werden. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass es gerade die kleinen Dinge sind, die das Schulleben besser machen. Diese Auffassung vertrete ich noch heute. Du musst die Anliegen der Menschen in deiner Stadt kennen, du musst wissen, was sie bewegt und du musst für sie da sein. Das ist meine Überzeugung und daran arbeite ich jeden Tag.

Vogl: Ich denke, dass jeder Mensch in gewisser Weise an Politik interessiert ist, oder zumindest eine Meinung darüber hat. Bei mir war das Interesse eben etwas größer als bei anderen und die Absolvierung eines politischen Lehrganges vor einigen Jahren war für mich dann das Sprungbrett in die Politik. Dass ich als damals 28-Jährige zur Vizebürgermeisterin angelobt werde, hätte ich – wenn mir das jemand vor der Gemeinderatswahl 2017 erzählt hätte – jedoch nicht geglaubt.

Wie läuft die Zusammenarbeit im Gemeinderat?

Vogl : Da der überwiegende Teil der Anträge einstimmig oder mehrheitlich beschlossen wird, kommt es eher selten zu Streitigkeiten. Wenn es jedoch das eine oder andere Mal zu einer Meinungsverschiedenheit kommt, wird dies diskutiert und nach der Sitzung kann man sich trotzdem noch in die Augen schauen.

Deli: Wir versuchen im Gemeinderat die besten Entscheidungen für unsere Stadt und ihre Menschen zu treffen. Dass es da und dort inhaltliche Unterschiede und andere Meinungen gibt, ist völlig klar. Wir diskutieren darüber und versuchen am Ende des Tages eine möglichst breite Zustimmung zu finden. Das gelingt uns auch in den meisten Fällen und diesen erfolgreichen Weg wollen wir fortsetzen.

Welche Projekte möchten Sie künftig noch gemeinsam umsetzen?

Deli: Natur- und Umweltschutz gehen uns alle an. Denn der Klimawandel ist eine große Bedrohung und wir müssen hier gemeinsam etwas dagegen tun, wir in der Politik, aber auch jeder einzelne Bürger. Deshalb werden wir als Stadt verstärkt klimafreundliche Maßnahmen setzen.

Vogl: Den Startschuss für eines, der, meiner Meinung nach, größten Projekte in Eisenstadt gab es in der Gemeinderatssitzung im September, in der wir die Proklamation zur Eisenstädter Klimaschutzoffensive beschlossen haben. Dieser Beschluss beinhaltet viele Projekte wie z.B. auf ausreichend Frei- und Grünflächen zu achten, die Entsiegelung von Bodenflächen voranzutreiben und in der Bevölkerung Bewusstseinsbildung in Bezug auf den Klimaschutz zu betreiben, welche uns in den kommenden Jahren auf die vielfältigste Art und Weise beschäftigen wird.

Haben Sie „Geheimtipps“ für Besucher der burgenländischen Landeshauptstadt – abseits der Touristen-Klassiker Schloss Esterházy und Bergkirche?

Vogl: Einen Besuch wert ist auf jeden Fall der Schlosspark. Besonders im Herbst, wenn die Blätter von den Bäumen fallen und die Luft etwas frischer ist, finde ich einen Spaziergang besonders schön. Egal, ob man den Schlosspark oben oder unten verlässt, kann ein Museum besucht werden, wie z.B. das Jüdische Museum, das Landesmuseum oder das Haydnhaus.

Deli: Ein Spaziergang zur Raiffeisen Jubiläumswarte lohnt sich immer. Von der Aussichtsplattform gibt es einen großartigen Rundblick bis zum Neusiedler See und den Alpen.

Welcher ist Ihr Lieblingsplatz in der Stadt?

Vogl: Am liebsten bin ich in der Fußgängerzone unterwegs. Beim Besuch in diversen Geschäften treffe ich immer wieder Bekannte und Freunde. Besonders gefällt mir auch ein Besuch am Wochenmarkt, da hier am Freitagvormittag viele Leute anzutreffen sind und ich oft die Gelegenheit habe, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Deli: Am liebsten spaziere ich mit meiner Frau und unseren beiden Söhnen zur Rochuskapelle in St. Georgen. Wir genießen nicht nur die gemeinsame Zeit miteinander, sondern auch einen herrlichen Ausblick.