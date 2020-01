Hans Niessl und Franz Steindl waren als führende Landespolitiker stets eng mit der Landeshauptstadt verbunden. In ihren Funktionen als Landeshauptmann bzw. Landeshauptmann-Stellvertreter hatten sie nicht nur die Entwicklung des gesamten Landes im Blick, sondern immer auch ein besonderes Augenmerk für die Landeshauptstadt.

Landeshauptmann Hans Niessl war der Sport stets ein großes Anliegen in seiner 19-jährigen Amtszeit. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er gerade sportliche Projekte in Eisenstadt immer wieder unterstützte und gemeinsam mit der Stadt zur Umsetzung brachte.

Besonders die Überdachung der großen Eislauffläche und die Leichtathletikanlage konnten dank der guten Kooperation zwischen Stadt und Land auf den Weg gebracht werden. Was für Niessl der Sport ist, war für Steindl seit jeher die musikalische Kultur. So ist es wenig verwunderlich, dass mit der Hilfe des Landeshauptmann-Stellvertreters sowohl der E_Cube als auch die JugendKulturTage der Landeshauptstadt auf Schiene gebracht werden konnten. Auch zahlreiche weitere größere und kleinere Initiativen wurden in seiner 15 Jahre währenden Amtszeit umgesetzt: Der Um- und Ausbau der Stadtfeuerwehr sowie die Schaffung einer Photovoltaikanlage mit Bürgerbeteiligung werden hier sicherlich auch in Erinnerung bleiben.

Für ihre Verdienste und ihre langjährige Tätigkeit sollen Hans Niessl und Franz Steindl den Ehrenring der Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt erhalten. Ein entsprechender Beschluss des Stadtsenats wurde bereits gefällt, in der nächsten Sitzung des Gemeinderats wird der Antrag ebenfalls zur Abstimmung gebracht. „Ich gehe davon aus, dass alle im Gemeinderat vertretenen Fraktionen unserem Antrag Folge leisten und wir Hans Niessl und Franz Steindl noch in der ersten Jahreshälfte 2020 die Ehrenringe feierlich verleihen können“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner.