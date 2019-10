Einkaufen in einer persönlichen Atmosphäre ist heute wieder für sehr viele Menschen wichtig“, erzählt die Unternehmerin und Präsidentin des Stadtmarketings Eisenstadt, Barbara Novak. „Ich weiß von den Gästen in meinem eigenen Hotel, dass wirklich viele Menschen nach Eisenstadt reisen, um hier fern vom Stress der Großstadt zu bummeln und einkaufen zu gehen.“ Ihr Vizepräsident, der Betreiber des Druckzentrums Eisenstadt, Hans-Christian Harnisch, erklärt diese Entwicklung im Rückblick auf seine jahrelange Tätigkeit im Bereich des Stadtmarketings folgendermaßen: „Unseren Verein hat immer der Gedanke geprägt, alle Wirtschaftstreibenden zu verbinden - die barocke Altstadt und das Einkaufszentrum Eisenstadt sind deshalb heute treue Partner und keine Gegner.“

Durch die geografische Kleinteiligkeit der Wirtschaftstopografie der Stadt ist es auch möglich Innenstadt und Peripherie räumlich nicht zu trennen, sondern als Kernstadt mit einem gemeinsamen Konzept vermarkten zu können. Höhepunkte im Kalender des Stadtmarketings Eisenstadt sind die „Langen Einkaufsabende“, die mehrmals jährlich stattfinden und zumeist schon mittags mit einem großem Rahmenprogramm beginnen und immer unter einem zur Saison passenden Motto stehen. Für ihre Organisation zeichnet Katja Harnisch verantwortlich, die das Büro des Stadtmarketings leitet: „An allen unseren Veranstaltungen und auch beim Eisenstadt-Gutschein sind sowohl die Einkaufsbetriebe in der Fußgängerzone als auch die Betriebe an der Peripherie beteiligt“, erklärt sie sichtlich froh über diese inspirierende Situation.

Eine Stärke des Wirtschaftsstandorts in der Innenstadt sieht der Vorstand des Stadtmarketings im Umstand, dass es speziell in der Modebranche sehr viele Einzelunternehmen gibt: „Das sind qualitätsvolle Boutiquen, die Kleidung führen, die man sonst nicht so leicht bekommt. " „Das Engagement der Geschäfte hat die ganze Fußgängerzone in Eisenstadt wirklich nur zum Guten verändert", sagt Silvia Mayerhofer, die Vereinskassierin des Stadtmarketings. Das Wichtigste für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Eisenstadt ist eine wirklich positive Zusammenarbeit zwischen den großen Playern Stadt, Land und Esterházy-Stiftungen, weil ja im Grunde „niemand ohne den anderen“ könne.

Als Verein zur Unterstützung der Wirtschaftstreibenden von Eisenstadt hat das Stadtmarketing schon über 30 Jahre Tradition. Über 70 Mitglieder aus Handel und Gewerbe gehören ihm an. Die Wirtschaftstreibenden wünschen sich eine Erweiterung des Stadtzentrums über das Schloss Esterházy hinaus Richtung Westen Ein besonderes Ziel wäre auch, junge Menschen davon zu überzeugen, sich im denkmalgeschützten und verkehrsberuhigten historischen Zentrum von Eisenstadt mit Handwerksbetrieben wie einer Schusterwerkstätte oder Kunsttischlerei anzusiedeln. Denn man ist beim Stadtmarketing besonders stolz darauf, dass sich im Zentrum der Haydnstadt auch so außergewöhnliche Handwerksberufe wie Instrumentenbauer aus Überzeugung angesiedelt haben.

„Das Stadtmarketing hat als Ziel, den ganzen Bereich um das Landesmuseum bis hin zur Bergkirche in die Innenstadt zu integrieren.“