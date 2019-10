Liebe Burgenländerinnen und Burgenländer!

2021 wird für unser Heimatland ein ganz besonderes Jahr. Wir werden 100 Jahre Burgenland feiern. Und es ist wirklich ein Grund zum Feiern. So schwierig der Start des Burgenlandes als Teil Österreichs auch war – heute sind wir ein selbstbewusster Teil der Republik und stolz darauf, Burgenländerinnen und Burgenländer zu sein. Das Burgenland wurde zwar 1921 zum Bundesland, allerdings war es ein Land ohne Hauptstadt. Denn Ödenburg, die vorgesehene Hauptstadt, verblieb schlussendlich bei Ungarn.

Vier Jahre Burgenland ohne Hauptstadt

Und so dauerte es noch vier Jahre, bis der Burgenländische Landtag Eisenstadt zum Sitz der Landesregierung und des Landtages bestimmte und den dafür notwendigen Beschluss fasste. Die Bezeichnung Landeshauptstadt wurde vermieden, da bei vielen noch immer die Hoffnung bestand, dass Sopron doch noch dem Burgenland zugeschlagen wird. So dauerte es noch 40 Jahre, bis Eisenstadt 1965 auch verfassungsrechtlich als Landeshauptstadt bezeichnet wurde. Heute ist Eisenstadt als Landeshauptstadt fest etabliert und hat in vielen Bereichen eine besonders gute Entwicklung genommen.

Eisenstadt ist auch Ihre Stadt

Eisenstadt ist damit nicht nur die Stadt der Eisenstädterinnen und Eisenstädter, sondern sie ist auch Ihre Landeshauptstadt. Das Ihnen vorliegende Magazin, das vier Mal pro Jahr erscheinen wird, soll Sie einerseits über Ihre Landeshauptstadt informieren, andererseits aber auch dazu beitragen, dass Sie Eisenstadt näher kennenlernen und die Stadt auch persönlich besuchen. Wir möchten Ihnen näher bringen, wie vielfältig und interessant unsere Landeshauptstadt ist.

Eisenstadt und Kultur

Etwa 800 kulturelle Veranstaltungen können Sie im Jahr in Eisenstadt genießen. Konzerte, Ausstellungen, Festivals, Blasmusik und Klassik, Chorgesang, Rock und Pop, sakrale Musik – alles ist dabei. Natürlich gibt es extrem interessante Bauwerke und Ensembles zu sehen und zu erleben: das Schloss Esterházy mit dem Schlosspark, die Fußgängerzone mit den barocken Bürgerhäusern, die Bergkirche mit dem Haydn-Mausoleum, Pulverturm und Pongratzhaus, das Haydnhaus, das Landesmuseum, das Österreichische Jüdische Museum und vieles mehr.

Eisenstadt und Veranstaltungen

Die vielfältigen Veranstaltungen wie der Martini-Kirtag am 11.11., der Christkindlmarkt von 22. November bis Weihnachten, das „Stille Nacht" Singen oder das große Silvesterfeuerwerk können Sie noch in diesem Jahr genießen. Aber auch der Faschingsumzug, das EisenStadtFest oder die Wein- und Genusstage im nächsten Jahr sind wahre Publikumsmagnete.

Eisenstadt - Sport und Freizeit

Die Sport und Freizeitmöglichkeiten kommen in unserer Landeshauptstadt nicht zu kurz. Wir bieten ein Hallenbad mit Sauna, den überdachten Eislaufplatz, eine professionelle Kletterwand, die einzige international taugliche Leichtathletikanlage des Landes, eine Tennishalle und vieles mehr. Auch das sind Einrichtungen, die allen Burgenländerinnen und Burgenländern zur Verfügung stehen.

Eisenstadt - Kulinarik und Einkaufen

In der Landeshauptstadt lässt es sich gut shoppen. Egal, ob in der schönen Fußgängerzone oder im Einkaufszentrum - die Stadt bietet für jeden Geschmack etwas: Kleine, feine Spezialgeschäfte oder größere Handelsketten, hier wird jeder fündig. Unzählige hervorragende Restaurants, Gastgärten, Kaffeehäuser und Heurigenlokale laden zum Verweilen und Genießen ein - und das das ganze Jahr über. Und natürlich darf dabei der Wein nicht fehlen. Eisenstadt ist nämlich auch eine ausgewiesene und traditionelle Weinstadt. Unsere Winzerinnen und Winzer aus Kleinhöflein, St. Georgen und Eisenstadt bringen Jahr für Jahr hervorragende Weine in die Fässer. Auch das ist Eisenstadt.

Liebe Burgenländerinnen und Burgenländer, die nächsten Ausgaben werden jeweils einen Schwerpunkt aus dieser Vielfalt genauer präsentieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie unsere Landeshauptstadt besuchen und wir uns dabei vielleicht auch persönlich kennen lernen.

Bürgermeister Thomas Steiner