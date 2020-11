Vieles hat sich verändert, manches ist über die Monate beinahe schon zur Gewohnheit geworden und einiges scheint nach wie vor unwirklich. Je näher die kalte Jahreszeit kam und sich die Vorboten für Weihnachten bemerkbar machen, kam für uns die Frage auf:

Wie werden wir die Adventzeit mit Corona feiern? Können wir es überhaupt? Kann es eine Adventzeit mit Glühwein, weihnachtlicher Stimmung und einem gesellschaftlichen Leben außerhalb der eigenen vier Wände geben?

Gesundheit steht an erster Stelle

Viele Städte und Christkindlmarkt-Betreiber haben diese Frage mit Nein beantwortet und die traditionellen Events abgesagt. Auch für uns war klar, dass es die klassischen Veranstaltungen nicht geben kann. Dennoch haben wir uns die Entscheidung nicht einfach gemacht, denn ein Blick in die Zukunft ist in diesen Zeiten noch schwieriger als sonst. Die Rahmenbedingungen ändern sich stetig und müssen sich den Zahlen der Pandemie anpassen.

Fest steht: Nach wie vor steht die Gesundheit von Ihnen, unserer Bürger und Gäste, an oberster Stelle. Als Politiker tragen wir Verantwortung für Ihre Gesundheit, aber auch für die Wirtschaft und die Lebensqualität in der Stadt. Und aus dieser Verantwortung heraus haben wir alles daran gesetzt - trotz der schwierigen Umstände - Wege zu finden, Ihnen auch 2020 weihnachtliches Flair und Adventstimmung bieten zu können. Das Ergebnis stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe von „Eisenstadt erleben“ vor.

Schöne Adventzeit und besinnliche Tage für jeden

Es ist ein Paket mit vielen kleinen, covid-konformen Attraktionen, die vor allem auch den Familien und Kindern ein Stückchen Normalität in dieser so fordernden Zeit zurückgeben können. Wir sind dabei einmal mehr eine Partnerschaft mit unseren Betrieben, Vereinen und Bürgern eingegangen. Denn bei allen Vorgaben und Richtlinien ist insbesondere die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen unumgänglich! Meine Mitarbeiter werden alles tun, um Ihnen ein schönes Adventerlebnis zu ermöglichen. Dennoch ersuchen wir unsere Gäste um Rücksichtnahme und Verständnis – auch bei kurzfristigen Programmänderungen. Ihre Sicherheit und Ihre Gesundheit ist uns das oberste Gebot.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Adventzeit, besinnliche Feiertage und würde mich freuen, Sie bei „Christmas in the City“ in der kleinsten Großstadt der Welt begrüßen zu können.

Ihr Bürgermeister

Thomas Steiner

Programmänderungen aufgrund von neuen Covid-Maßnahmen finden Sie aktuell auf www.eisenstadt.at