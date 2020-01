Der am 10. September 1919 unterzeichnete Friedensvertrag von St. Germain sprach Österreich die westlichen Teile der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenstadt zu, ein Gebiet mit einer Fläche von 4.320 km² und damals einer Gesamtbevölkerung von 340.000 Einwohnern.

Der am 4. Juni 1920 in Trianon von Ungarn unterzeichnete Friedensvertrag enthielt die gleichen Bedingungen. Doch erst nach der Ratifizierung des Vertrages von Ungarn am 26. Juli 1921 wurde Österreich das Verfügungsrecht über das Burgenland eingeräumt. Termin der Übergabe sollte der 29. August 1921 sein. Ungarische Freischärler, aber auch reguläre Truppen leisteten der einrückenden Gendarmerie heftigen Widerstand. Unter Druck Englands und Frankreichs musste Österreich das “Venediger Protokoll“ unterzeichnen. Darin wurde Ungarn verpflichtet, die bewaffneten Einheiten aus den besetzten Gebieten abzuziehen. Österreich musste einer Volksabstimmung in Ödenburg und in acht Landgemeinden zustimmen.

Am 5. Dezember 1921 wurde das Burgenland offiziell der Republik Österreich übergeben. In der Volksabstimmung Mitte Dezember verlor Burgenland seine „natürliche“ Hauptstadt und wurde für dreieinhalb Jahre „ein Land ohne Hauptstadt“.

Am Anfang stand die „Verwaltungsstelle für den Anschluss des Burgenlandes“ mit Büro in Mattersburg. Kurz darauf wurde aus dieser das Amt der Landesregierung mit dem Sitz des ersten Landeshauptmannes in Sauerbrunn. Am 18. Juni 1922 wurde der erste Landtag gewählt, der von der ersten Sitzung an in der Eisenstädter Kaserne tagte. Bereits im Oktober 1923 kam es nach einem Ringen um das Schulwesen zu Neuwahlen.

Nun schien die Zeit reif geworden zu sein, auch die dringliche Frage der Landeshauptstadt einer Lösung zuführen zu können. Doch es dauerte bis in das Frühjahr 1925, bis Ressentiments, lokalpatriotische, wirtschafts- und parteipolitische Faktoren überwunden schienen. Alle Parteien waren bereit diesen bizarren Zustand eines Bundeslandes ohne Hauptstadt zu beenden.

Eisenstadt: Sitz der Landesregierung

Auf der Tagesordnung der für 29. April 1925 einberufenen Landtagssitzung stand auch der Punkt: Landesverfassungsgesetz über den endgültigen Sitz der Burgenländischen Landesregierung und des Burgenländischen Landtages.

Nicht einmal andeutungsweise ist von der Wahl einer Landeshauptstadt die Rede. Doch das Volk und die Zeitungen wussten, dass es um die Landeshauptstadt geht. Die Sitzung des Landtages brachte Anträge für die Gemeinden Pinkafeld, Eisenstadt und Sauerbrunn. Die Anträge wurden dem Rechtsausschuss zur Behandlung zugewiesen, die Entscheidung auf den 30. April 1925 verschoben. Sowohl bei Antragstellung, als auch bei der Abstimmung wurden die Parteigrenzen in jede Richtung überschritten. Bei der Abstimmung im ersten Wahlgang erhielt Pinkafeld 7 Ja, 19 Nein, 3 Stimmzettel waren leer. Sauerbrunn erhielt 12 Ja, 12 Nein, 5 Stimmzettel waren leer. Eisenstadt bekam 18 Ja, 11 Nein.

Da kein Antrag die erforderliche Zweidrittelmehrheit bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder des Landtages erhielt, wurde die Sitzung unterbrochen, um neuerliche Parteiberatungen zu ermöglichen. Der zweite Wahlgang brachte mit 20 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen bei 29 abgegebenen Stimmen die erforderliche Mehrheit für Eisenstadt. Damit war Eisenstadt zum Sitz der Burgenländischen Landesregierung gewählt worden. Landtag und Landesregierung waren an einem Ort vereint. Eisenstadt de facto Landeshauptstadt des Burgenlandes.

Nachdem selbst die Landesverfassung vom 15. Jänner 1926 noch die Bezeichnung Landeshauptstadt mied, erhielt Eisenstadt mit dem neuen Eisenstädter Stadtrecht vom 1. Dezember 1965 den formalen Status einer Landeshauptstadt. Grund war, dass man lange den Ausgang der Abstimmung um Ödenburg nicht anerkennen wollte und daher in allen öffentlichen Äußerungen und Schriften vom vorläufigen Sitz der Landesregierung sprach.