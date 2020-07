Wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen, lädt das größte Einkaufszentrum in der kleinsten Großstadt der Welt zum Shoppen ein. Gemeinsam wird gebummelt und gestöbert. Im EZE gib es die heißesten Trends für die sommerlichen Tage. Um selbst auch in Sommerstimmung zu kommen, zahlt sich ein Besuch im EZE aus. Der Branchen-Mix im EZE bietet von aktueller Damen-, Kinder- und Herrenmode bis hin zu Lifestyle-Angeboten nicht nur modische Highlights. Nirgendwo sonst gibt es diese gelungene Kombination an Shops und Gastronomie. Im Frühjahr 2020 kamen trotz Corona sogar zwei neue Geschäfte dazu, die das Angebot noch erweitern.

Der BBQ STORE sorgt für das richtige Flair in der Grillsaison. Nach dem Motto „Auf die Griller, fertig, Barbecue“ startet das erste große Grillerfachgeschäft des Burgenlandes im EZE. Auch TEDi wurde ein Teil der EZE-Familie und eröffnete einen neuen Standort. „Der Druck durch den Online-Handel wächst stetig. Deshalb ist es uns ein Anliegen, durch eine aufgelockerte Wohlfühl-Atmosphäre sowie persönliche Kundenbetreuung mehr als „nur“ ein Einkaufszentrum zu bieten“, erklärt Karin Perger (Zentrumsleitung). So soll der starken Konkurrenz aus dem Internet entgegengewirkt werden. Und das alles vereint unter einem Dach. Dank der modernen Architektur des Shoppingcenters ist es auch im Sommer angenehm klimatisiert. So macht Shoppen Freude.