Eine ganz besondere Reise durch die Zeit gibt es im Haydn-Haus Eisenstadt. Dort können Kinder spielerisch bei einer Kostümführung mehr über die Welt des berühmten Komponisten lernen. Pauli Plappagei sorgt dagegen für tolle Unterhaltung bei Museumsbesuchen. Zusätzlich können Sie auch an anderen Führungen im Innenbereich der Schlösser und Burgen teilnehmen. Oder Sie besuchen unseren actionreichen Indoorspielplatz.

DER WALDLEHRPFAD

zVg

Die Ruhe der Natur wirkt entspannend und entschleunigend. Gerade für einen Urlaub mit der Familie bietet sich unser Walderlebnispfad bei der Gloriette an, denn hier kann man den Wald fühlen, hören, entdecken, erleben und begreifen. Der historisch gewachsene Hochwald rund um die Gloriette in Eisenstadt ist seit jeher ein beliebtes Naherholungsgebiet. Der 2011 geschaffene Walderlebnispfad erfreut sich größter Beliebtheit bei allen Generationen und wurde kürzlich komplett renoviert. Neben sanften Spiel- und Bewegungsangeboten wurde auch ein Bildungsangebot für Schüler und Erwachsene geschaffen. Beginnend am Parkplatz der Gloriette lädt ein schöner Rundgang, der auch an der Raiffeisen Jubiläumswarte vorbei führt, zum spielerischen Kennenlernen von Flora und Fauna ein.

Foto im Lohnbüro

Verschiedene Vermittlungsarten und neue Stationen sollen den Wald sowohl Einheimischen, als auch Touristen näher bringen. Auch für Kindergarten- und Schulgruppen ist der Waldlehrpfad bestens geeignet. Für lustige Stunden im Freien sorgen außerdem unsere Spielplätze in der Natur. Sollten Sie nach familienfreundlichen Wanderungen mit kurzen, für Kinder geeigneten Wegstrecken suchen, können wir auch die Johannesgrotte & Kürschnergrube empfehlen.

AUSFLÜGE IN DIE REGION

shutterstock.com

Tolle tierische Ausflugsziele für Familien gibt es auch unweit der kleinsten Großstadt der Welt zu erkunden. Von einer Bibersafari durch die Leithaauen über einen Bienenlehrpfad inklusive Honig-Verkostung bis hin zur Lama-Wanderung im Leithagebirge findet man alles in der Region Eisenstadt Leithaland. Sie wollten diesen Sommer eigentlich gerne mit der ganzen Familie auf einen anderen Kontinent verreisen? Entdecken Sie in einer spannenden Naturführung doch Afrika direkt im Burgenland! Für junge Wasserforscherinnen und Wasserforscher bietet sich außerdem eine spannende Bachexpedition an der Leitha an.

ACTION MIT FANNY UND FERDINAND

zVg

Auf rund 250 m2 gab es am Eisenstädter Indoorspielplatz schon bisher jede Menge Spaß für die kleinen Besucher: ein Abenteuerturm mit Rutsche und Bällebad, eine Kletterwand, Bobby Cars, ein Kleinkindbereich, eine Lese- und Malecke, eine Puppenküche mit Grillstation und Eisstand, ein Air Hockey und vieles mehr laden zum Spielen ein. Im Außenbereich wurde der Spielplatz bereits im vergangenen Sommer um eine Trampolinanlage erweitert. Nun kam eine große Sandkiste hinzu, in der die Kleinen nach Lust und Laune bauen können. Sitzplätze im Freien laden die Erwachsenen zum gemütlichen Verweilen und Kaffeetrinken ein und ob der wunderschönen Palmen kommt sogar ein bisschen südländisches Flair auf.

zVg



Und wenn Mama und Papa den Besuch in der Landeshauptstadt auch für einen ungestörten Einkaufsbummel nützen wollen, so dürfen Kinder ab 7 Jahren den Indoorspielplatz auch alleine besuchen.

SPIELPLATZ MIETEN FÜR FEIERN

Wer seinen Kindergeburtstag bei Fanny und Ferdinand feiern möchte, kann dies ebenfalls nun wieder tun. Montag- und Dienstagnachmittag gibt es die Möglichkeit, den gesamten Spielplatz zu mieten, während der normalen Öffnungszeiten des Indoorspielplatzes kann man für das Geburtstagskind und seine Partyäste einen Geburtstagstisch samt Dekoration reservieren.