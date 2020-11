„Der Schlosspark ist die grüne Lunge und das Herz der Stadt. Nirgendwo sind intakte Natur, Kultur und Geschichte so eng zusammen, wie im Schlosspark Eisenstadt. Beim Spazierengehen kann man Haydn fast hören und die Entwicklung der Stadt – etwa die Stadtmauern – sehen“, schwärmt Steiner. Die Stadt als Pächter bewahrt gemeinsam mit den Esterhazy Betrieben und dem Verein „Freunde des Eisenstädter Schlossparkes“ den Park als öffentliches Naherholungsgebiet und als touristischen Magneten seit Jahrzehnten. Bei einem Eisenstadtbesuch sollte man nicht nur das Schloss Esterházy einplanen, sondern auch den dazugehörigen Schlosspark. Das Gelände ist ca. 50 Hektar groß und eine Oase der Ruhe – mitten in Eisenstadt. Ein Anziehungspunkt ist die Orangerie. Das Gelände rund um das historische Gebäude ist von einer bunten Blumenvielfalt umgeben. Im Winter bietet die Orangerie empfindlichen Pflanzen – wie Palmen, Zitrus- und Olivenbäumen – Schutz.

Vor kurzem wurde erst der Herzerlteich, der seit den 1920er Jahren trocken war, revitalisiert. Damit ist der Schlosspark mit seinen insgesamt vier Teichen wieder ‚komplett‘. Der in den 90er Jahren revitalisierte Leopoldinenteich, der Obeliskteich und der Maschinenteich, diese drei Teiche waren den Besuchern des Eisenstädter Parks geläufig. Dass sich im einstigen Esterházy’schen Hofgarten noch ein vierter Teich befand, war über die Jahre weitgehend in Vergessenheit geraten.

Geschichte des Schlossparkes

Josef Kornfeld, Gärtnermeister der Stadt Eisenstadt und ORF-Moderatorin Elisabeth Pauer-Gerbavsits vertraten das Burgenland und den Schlosspark bei der Live-Show von "9 Plätze - 9 Schätze". zVg

Der Schlosspark in Eisenstadt ist ein landschaftliches Kleinod, das auf mehrere Jahrhunderte zurückblickt. In dieser Zeit hat der Park zahlreiche Umgestaltungen erfahren, ehe er schließlich zu dem herrlichen Landschaftsgarten umgestaltet wurde, als der er sich heute präsentiert.

Die Anfänge

Erste Hinweise auf die Existenz eines Hofgartens gehen auf das 16. Jahrhundert zurück. Unter Graf Nikolaus Esterházy (1583-1645) wurde ein Blumengarten nördlich des Schlosses errichtet. Etwa 100 Jahre später wurde Louis Gervais mit der Neugestaltung der Gartenanlage im strengen Rokoko-Stil beauftragt. Ende des 18. Jahrhunderts begannen unter Fürst Nikolaus II Esterházy (1765-1833) erste Umgestaltungsmaßnahmen „nach englischem Stil“. In jener Zeit zeichnete Obergärtner Mathias Pölt dafür verantwortlich. Später wurde die Planung Charles Moreau übertragen. Der Park wurde durch Grundablöse in Richtung Nordosten erweitert und in einen englischen Landschaftsgarten umgewandelt. Die Strenge des Rokoko-Gartens wich einer scheinbaren Zufälligkeit. Im 19. Jahrhundert wurde der Garten – vor allem aus finanziellen Gründen –weitgehend sich selbst überlassen. Erst um die Wende zum 20. Jahrhundert setzten Margit und Nikolaus IV. Esterházy (1869-1920) wieder gartenbauliche Akzente.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Esterházy Domäne unter die Verwaltung der sowjetischen USIA gestellt, die 1951/52 ein Stadion und 1952/53 das städtische Freibad im Park einrichtete. Im Jahr 1962 wurde der Park an die Stadtgemeinde verpachtet, wodurch die öffentliche Nutzung ermöglicht wurde. 1969 wurde ein Großteil der Gewächshausanlagen zerstört und nicht wieder aufgebaut. Weite Teile des Parks wurden sich selbst überlassen.

Im Jahr 1987 wurde rund um den Eisenstädter Arzt Dr. Franz Prost der Verein "Freunde des Eisenstädter Schlossparks“ gegründet, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den historischen Landschaftsgarten zu restaurieren. In den rund drei Jahrzehnten des Bestehens wurden bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, um den Verfall des Schlossparks zu stoppen und seinen einstigen Zauber wiederherzustellen.

zVg



Von 1992 bis 1998 wurden der Leopoldinentempel und der davor befindliche Teich restauriert. Auch die Felsenkulisse unterhalb des Tempels wurde wieder zugänglich gemacht. Der im Norden des Parks gelegene Obeliskteich wurde rekonstruiert und alten Vorlagen entsprechend mit Linden umpflanzt. Unterhalb des Obelisks, der den höchsten Punkt des Parks markiert, wurden Sichtachsen freigelegt, sodass sich heute hier wieder ein herrlicher Blick über die Ebene bietet.