Über 80 Lokale warten in der kleinsten Großstadt der Welt auf Sie. Von der gehobenen Küche bis hin zu deftigen Imbissbuden – in Eisenstadt findet jeder seinen Platz zum Genießen. Eisenstadt hat eine lebendige Kulinarik-Szene, bei der Regionalität groß geschrieben wird, denn das, was in die Eisenstädter Küchen kommt, stammt meistens vom Feld nebenan.

Zum Genießen laden die Cafés, Bars und Restaurants in der Eisenstädter Innenstadt ein und der Besuch eines Heurigen lässt den Urlaubstag perfekt ausklingen. Neben Musik wird in Eisenstadt auch Genuss großgeschrieben. Die Weinvielfalt und deren hohe Qualität sowie die durch ihre Nähe zu Ungarn beeinflusste burgenländische Küche haben schon so manchen Gaumen ins Staunen versetzt. Eine derartig kulinarische Vielfalt mit den ausgezeichneten Weinen sowie den bodenständigen Produkten findet man selten.

Ein derartig großes Angebot der Genuss Region ist auf so engem Raum in Österreich ein zweites Mal kaum anzutreffen.

Gehen Sie auf kulinarische Entdeckungsreise und legen Sie ihre Route mit Hilfe unserer Liste (siehe links) und vielleicht haben Sie ja Glück und es kostet Sie nichts. Denn derzeit gehen etwa 1200 Gastro- und 700 Winzergutscheine aufs (Rat-)Haus. Das schmeckt Ihnen sicher!