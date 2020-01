Am 31. Mai 1809 verstarb der 77-jährige Joseph Haydn friedlich in seiner Wiener Wohnung. Den größten Teil seiner musikalischen Laufbahn verbrachte er als Kapellmeister am Hof der Familie Esterházy. Anlässlich des 210. Todestages fanden 2019 zahlreiche Veranstaltungen in der burgenländischen Landeshauptstadt statt. „Wir hatten es uns zur Aufgabe gemacht, die vielen kleinen und großen Veranstaltungen unter ein gemeinsames Banner zu stellen, um so dem großen Sohn der Stadt auch ein würdiges Andenken zu bewahren“, erklärt Bürgermeister Thomas Steiner.

Der Name des großen Komponisten zieht sich wie ein roter Faden durch Eisenstadt. Nicht nur Chor, Orchester und andere Musikensembles, Museen, Organisationen und Institutionen setzen mit Joseph Haydn auseinander, sondern auch ein Eiskunstlaufwettbewerb und diverse Mehlspeisen tragen den wohlklingenden Namen.

Über 40 Veranstaltungen zum Thema Joseph Haydn befanden sich im Jahresprogramm der Landeshauptstadt Freistadt Eisenstadt. Beginnend von den Neujahrskonzerten des Haydnorchesters, über das Frühjahrskonzert der Militärmusik Burgenland und den Festgottesdiensten der Pfarre am Oberberg, bis hin zum Herbstgold und den diversen Adventkonzerten – heuer wurde jeder Haydn-Liebhaber fündig.

Schnaps, Likör und Schokolade – alles ist Haydn

Haydn begleitete die Stadt aber auch sichtbar durch das Gedenkjahr: In der Fußgängerzone sowie auch vor der Haydnkirche am Oberberg zieren Haydn-Silhouette und Notenschlüssel die Straßenlaternen. Auch der Blumenschmuck wurde auf den großen Komponisten ausgerichtet und einer seiner Lieblingsfrüchte – die Pomeranze – ziert das Haydn-Denkmal sowie ein eigens geschaffenes Ensemble vor dem Rathaus.

Eine weitere Lieblingsfrucht wurde in Hochgeistiges verwandelt: In Kooperation mit Schnapsproduzent Johann Wagner wurden ein Edelbrand und ein Likör aus der süßen Kirschfrucht kreiert. Der Kirschbrand ist nach der Sinfonie Nr. 22 „Der Philosoph“ benannt und der Kirschlikör firmiert unter Sinfonie Nr. 49 „La Passione“.

Beethoven und die Bergkirche

So untrennbar der Name Haydn mit Eisenstadt verbunden ist, so unbekannt ist die Verbindung von Beethoven in die burgenländische Landeshauptstadt. In seiner ersten Zeit in Wien nahm der damals 22-Jährige Kompositionsunterricht bei Joseph Haydn. Auch wenn das Verhältnis zwischen dem renommierten Lehrer und dem eigenwilligen Schüler nicht frei von Konflikten blieb, trug der Unterricht insofern Früchte, als dass Beethoven Aufträge vom Fürstenhof Esterházy bekam. Als sich Haydn zu alt für gewisse große Aufträge fühlte, beauftragte Fürst Nikolaus den aufstrebenden Beethoven mit der Komposition einer Messe zum Namenstag der Fürstin zu Mariä Geburt.

Vermutlich hielt sich Beethoven von 10. bis 16. September 1807 in Eisenstadt auf, um der Uraufführung seiner „Messe in C“ in der Bergkirche beizuwohnen. Die Messe gilt heute als modernes und zukunftsweisendes Werk, dürfte aber damals weniger Anklang gefunden haben: Überliefert ist der Ausspruch des Fürsten Nikolaus: „Aber, lieber Beethoven, was haben Sie denn da wieder gemacht?“