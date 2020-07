Veranstaltungen in Eisenstadt.

Schloss Esterházy

DONNERSTAG | 09.07.2020 und FREITAG | 28.08.2020

Schloss Esterházy | 11:00 Uhr

Die Sommer-Matineen im Schloss Esterházy bieten die Möglichkeit, die Musik Joseph Haydns am Originalschauplatz seines Schaffens zu erleben.

Jeden Donnerstag | joseph Haydn brass

Jeden Freitag | Haydn Quartett

Kontakt & Information | Schloss Esterházy Ticketshop | Schloss Esterházy | 7000 Eisenstadt | 02682/63004-7600 | schloss-esterhazy@esterhazy.at | www.esterhazy.at

Echt Fälschung?

DONNERSTAG | 16.07.20 und FREITAG | 14.08.2020

Schloss Esterházy | 16:00 Uhr

Dieses Programm erfordert eine gute Beobachtungsgabe und einen scharfen Blick für Details. Als „Kunstdetektive“ begebt ihr euch im Schloss auf Spurensuche. Anhand richtig gelöster Aufgaben könnt ihr so manche Kostbarkeit in der Ausstellung „Glanzlichter“ entdecken. | Dauer: ca. 75 Minuten | Altersempfehlung: ab 8 Jahren | Begrenzte Personenanzahl | Um Voranmeldung wird gebeten.

Kontakt & Information | Schloss Esterházy | 7000 Eisenstadt | 02682/63004-7600 | schloss-esterhazy@esterhazy.at | www.esterhazy.at

SELEKTION UNPLUGGED No.2

FREITAG | 24.07.2020

Selektion Vinothek Burgenland | ab 17:00 Uhr

Die Selektion vereint an einem Abend Wein, Kulinarik und Musik. | Die Terrasse und die Wiese der Selektion werden zur Chill-Out-Zone. |

Unplugged steht für unverfälscht, authentisch und handgemacht. | Weinthema des Abends: Leithaberg DAC & Nordburgenland | Live-Act: Tina Well | Nächster Termin: 31.07.2020 | Weinthema: Blaufränkischland PUR & Mittelburgenland | Live-Act: Doc. Carlos & Sepp Pieler |

Es werden keine Reservierungen entgegen genommen.

Kontakt & Information | Selektion Vinothek Burgenland GmbH | Esterházyplatz 4 | 7000 Eisenstadt | 02682/63345 | wein@selektion-burgenland.at | www.selektion-burgenland.at

SELEKTION UNPLUGGED No.4

FREITAG | 07.08.2020

Selektion Vinothek Burgenland | ab 17:00 Uhr

Die Selektion vereint an einem Abend Wein, Kulinarik und Musik. | Die Terrasse und die Wiese der Selektion werden zur Chill-Out-Zone. | Unplugged steht für unverfälscht, authentisch und handgemacht. | Weinthema des Abends: RWB-Renommierte Weingüter Burgenland | Live-Act: Maitunes | Nächster Termin: 28.08.2020 | Weinthema: Pannonische Weine von Etyeki Kuria Winery | Live-Act: Basbaritenori | Es werden keine Reservierungen entgegen genommen.

Kontakt & Information | Selektion Vinothek Burgenland GmbH | Esterházyplatz 4 | 7000 Eisenstadt | 02682/63345 | wein@selektion-burgenland.at | www.selektion-burgenland.at

Herbstprogramm der Volkshochschule Burgenland

SONNTAG | 16.08.2020

Pfarrgasse | 10

Das neue Herbstprogramm finden Sie ab Mitte August unter www.vhs-burgenland.at.

Kontakt & Information | Burgenländische Volkshochschulen – Landesverband | Pfarrgasse 10 | 7000 Eisenstadt | 02682/61363 | info@vhs-burgenland.at | www.vhs-burgenland.at

IKONENMALEREI für Anfänger und Fortgeschrittene

FREITAG | 21.08.2020 bis MONTAG | 24.08.2020

Haus der Begegnung | Fr. 14:00 Uhr - Mo. 18:00 Uhr

Mit Mag. Silvia Bozinova und Vesna Deskoska | Die Ikone ist die Heilige Schrift in Farben dargestellt. Die Ikone wird durch die tiefe Meditation des Geistes erschaffen. | Anmeldung bis spätestens 14.08.2020

Kontakt & Information | Haus der Begegnung | Kalvarienbergplatz 11 | 7000 Eisenstadt |02682/63290 | bildungshaus@hdb-eisenstadt.at | www.hdb-eisenstadt.at

Blues Abend mit Live-Musik

FREITAG | 21.08.2020

Hotel Restaurant Ohr | 19:00 Uhr, Musik mit „The Barrelhouse Bluesmen“ | Steakhouse Karte á la carte.

Kontakt & Information | Hotel Restaurant Ohr | Ruster Straße 51 | 7000 Eisenstadt | 02682/62460 | info@hotelohr.at | www.hotel-ohr.at

Führung durch das Jüdische Eisenstadt

FREITAG | 21.08.2020

Vor dem Jüdisches Museum | Unterbergstraße | 16:30 Uhr

Mag. Johannes Reiss, der Geschäftsführer des Österr. Jüdischen Museums begleitet Sie durch das ehemalige jüdische Viertel und die beiden Friedhöfe. Anschließend wandern sie zum Wolf-Mausoleum. | Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich bis 10.08.2020 unter der Telefonnummer 0664/8790203.

Kontakt & Information | Gemeinderätin Waldtraud Bachmaier | 0664/8790203

„FEENREICH“ – Elfenmarkt & Familienfest

SONNTAG | 30.08.2020

Orangerie | 11:00-17:00 Uhr

Einhornreiten, Elfen-Yoga, Bastelstationen, Aktivinsel, zauberhafter Feenmarkt mit zahlreichen Ausstellern, Kulinarik & Picknick im Grünen, Riesenseifenblasen und u.v.m. | An diesem Tag dreht sich alles um das Thema Elfen, Feen, Kobolde und Zauberwesen. Besucher tauchen ein ins Esterházysche Feenreich, eine fabelhafte Welt, in der sie für ein paar Stunden den Alltag hinter sich lassen können. | Anmeldung unbedingt

erforderlich!

Kontakt & Information | Schloss Esterházy | 7000 Eisenstadt | 02682/63004-7600 | schloss-esterhazy@esterhazy.at | www.esterhazy.at

SELEKTION UNPLUGGED No.6

FREITAG | 04.09.2020

Selektion Vinothek Burgenland | ab 17:00 Uhr

Die Selektion vereint an einem Abend Wein, Kulinarik und Musik. | Die Terrasse und die Wiese der Selektion werden zur Chill-Out-Zone. | Unplugged steht für unverfälscht, authentisch und handgemacht. | Weinthema des Abends: Eisenberg DAC | Live-Act: Winter & Prenner & Friends | Nächster Termin: 11.09.2020 | Weinthema: Pannobile & so wie die Natur sie schuf | Live-Act: ftm-TRIO |

Es werden keine Reservierungen entgegen genommen.

Kontakt & Information | Selektion Vinothek Burgenland GmbH | Esterhazyplatz 4 |

7000 Eisenstadt | 02682/63345 | wein@selektion-burgenland.at | www.selektion-burgenland.at

Ausstellung: Rund um den Neusiedler See

(Juli und August)

Galerie Haus der Begegnung | Mo.-Fr. | 07:30-16:00 Uhr

Malerei und Grafik | Anton Fercher | Sr. Ruth Lackner | Klaus Müller | Diana Nenning | Hannelore Nenning | Susanne Steinbacher | Adi Tuma |

Die Ausstellung kann bis einschließlich 25. August besucht werden.

Kontakt & Information | Haus der Begegnung | Kalvarienbergplatz 11 | 7000 Eisenstadt | 02682/63290 | bildungshaus@hdb-eisenstadt.at | www.hdb-eisenstadt.at

Grillbuffet Haydnbräu

(Juli und August)

All you can eat Grillbuffet im großen Gastgarten.

Kontakt & Information | Haydnbräu | Pfarrgasse 22 | 7000 Eisenstadt | 02682/63945 | office@haydnbraeu.at | www.haydnbraeu.at

FREMDENZIMMER

Alfredo Barsuglia und Peter Sandbichler

(Juli und August)

Kunstverein Eisenstadt | Sa. 11-17 Uhr | So. 13-17 Uhr

Die Künstler Alfredo Barsuglia und Peter Sandbichler haben ein ungewöhnliches Abenteuer konzipiert: In gemeinsamer Autorschaft wurde eine Raumskulptur gebaut, die sowohl als Hotelzimmer als auch als Wunderkammer funktioniert.

Kontakt & Information | Kunstverein Eisenstadt | Joseph Haydn-Gasse 1 | 7000 Eisenstadt | office@kunstvereineisenstadt.at | www.kunstvereineisenstadt.com

Biohof Klampfer

Jeden FREITAG und SAMSTAG

Kleinhöfleiner Hauptstr. 84 | Fr | 14:00-17:00 Uhr | Sa | 08:00-12:00 Uhr

Eine Kooperation regionaler Bio Bauern. | Neben Ziegenkäse, Eiern und Wein, bietet der Biohof Klampfer verschiedenste Bioprodukte befreundeter Biobauern an: Gemüse, Wurstwaren, Nudeln, Aufstriche, und vieles mehr. | Zusätzlich gibt es jeden Samstag von 09:00-10:15 Uhr Yoga im Weingarten.

Kontakt & Information | Biohof Klampfer | Klh. Hauptstraße 84 | 7000 Eisenstadt | 02682/75731 | office@biohof-klampfer.at | www.biohof-klampfer.at



