Beinahe 50 Jahre bildet nun diese postsekundäre Bildungseinrichtung des Landes Burgenland Studierende aus aller Welt in künstlerischen und pädagogischen Bereichen der Musik und in der Entwicklung und Erschließung der Künste aus.

An die 350 SchülerInnen und Studierende aus 28 Ländern werden von 40 internationalen Künstlern in familiärer Atmosphäre betreut, wobei die Hälfte der Studierenden aus Österreich kommen.

Seit zwei Jahren ist der Direktor des Konservatoriums, Mag. Tibor Nemeth, Art.D., bemüht, diese für das Burgenland wertvolle Bildungseinrichtung zu öffnen und weiterzuentwickeln. Das breitgefächerte Bildungsangebot umfasst derzeit die elementare Musikerziehung und Nachwuchsförderung, die Studienzweige Konzertfach (höchste Ausbildung für alle gängigen Instrumente) und Pädagogik (Instrumental- und Gesangslehrer) sowie verschiedene Lehrgänge (z. B. Dirigieren, Barockvioline, Bigband, Elementare Musikerziehung, Haydn-Seminar, usw.).

zVg

Das Joseph Haydn Konservatorium präsentiert sich öffentlich in verschiedensten Formationen, wie Sinfonisches Blasorchester, Sinfonieorchester, Bigband, Jazz/Pop-Ensemble oder Kammermusik. In den letzten Jahren standen sogar Opernproduktionen am Programm, die von den Lehrenden und Studierenden in professioneller Weise aufgeführt wurden. Und durch Präsentation der Instrumentalklassen gibt es fast täglich Konzerte im Haus. Stolz ist der Direktor auf die musikalische Gestaltung des ORF- Adventkalenders und der Beiträge bei „Licht ins Dunkel“, die vom ORF Burgenland im Dezember 2019 ausgestrahlt wurden.

„Meine Sprache verstehet man durch die ganze Welt."

Joseph Haydn - Der Esterházysche Hofkapellmeister über die Bedeutung seiner Musik

Die Lehrenden sind als Musiker, Komponisten und Pädagogen in der internationalen Szene erfolgreich aktiv (z. B. als Solisten, in Kammermusikensembles oder in namhaften Orchestern und Institutionen), womit die Verbindung mit der Praxis und den aktuellen Situationen des Berufslebens auf höchster Ebene garantiert wird.

zVg

Im Auftrag des Landeshauptmanns des Burgenlandes, eine Neuorientierung der Kulturpolitik in Bezug auf den berühmten Komponisten und Musiker Joseph Haydn zu erreichen, erfolgte im Vorjahr ein intensiver Diskussionsprozess mit allen beteiligen Institutionen und vieler Kulturpersönlichkeiten, wobei auch die gesamte Bevölkerung miteingebunden war.

Die vom Joseph Haydn Konservatorium ausgearbeitete „Haydnstrategie 2025“ soll als Grundlage der zukünftigen Kulturpolitik des Burgenlandes dienen. Gerade in der Musiklandschaft gilt es, die vielen wertvollen Schätze zu heben und weiter zu verarbeiten. Mit Stolz kann das Burgenland unter anderem auf zwei international bekannte und geschätzte Musiker und Komponisten verweisen, die in unserer Region gewirkt und mit ihren Werken die abendländische Musik maßgeblich mitentwickelt und zu dem gemacht haben, was sie heute ausmacht: Joseph Haydn und Franz Liszt.

Mit seinem Ausspruch „Meine Sprache verstehet man durch die ganze Welt“ gab Joseph Haydn seiner Musik eine weltumspannende Bedeutung - ein Medium, das Barrieren und Grenzen überwindet. Das Land Burgenland sieht in dieser unvergänglichen Aussage Haydns einen klaren Auftrag, seine Musik zu pflegen, zu forschen und weiterzuentwickeln, um seinem geistigen Erbe auf vielfältige und innovative Weise gerecht zu werden.

zVg

Mit der Weiterentwicklung des Joseph Haydn Konservatoriums zu einer Privatuniversität könnte sich für das Burgenland eine Riesenchance ergeben, den Bildungsstandort Burgenland im tertiärem Bildungsbereich auszubauen. Damit würde die „Haydn-Universität“ in Eisenstadt zu dem einzigartigen Ort, wo Haydn an Originalschauplätzen (Haydnhaus, Bergkirche, Schloss Esterhazy) und Originalinstrumenten gespielt und erlernt werden könnte.

Der Startschuss seitens des Burgenlandes ist bereits gegeben und die nächsten Jahre könnten eine neue Epoche der Musikwelt im Burgenland einleiten.