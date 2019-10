Wer kennt es nicht: Das Wetter lässt zu wünschen übrig und die Langeweile der Kinder wird in den eigenen vier Wänden irgendwann grenzenlos. In Eisenstadt kann man dieser Langweile seit etwas mehr als einem Jahr mit einem Ausflug zu Fanny und Ferdinand begegnen. Mitten in der Stadt wurde ein Indoorspielplatz geschaffen, der nicht nur Kinderherzen höher schlagen lässt, sondern Mama und Papa die Möglichkeit bietet, bei einer guten Tasse Kaffee einmal durchzuatmen. Burgfräulein Fanny und der kleine Ritter Ferdinand freuen sich auf euren Besuch.

Der Indoorspielplatz „Spiel und Spaß mit Fanny und Ferdinand“ wurde im April 2018 eröffnet. Er bietet auf rund 250 m2 einen Abenteuerturm mit Rutsche und Bällebad, eine Kletterwand, Bobby Cars, einen Kleinkindbereich, eine Lese- und Malecke, eine Puppenküche mit Grillstation und Eisstand und einen Air Hockey. Im Außenbereich wurde der Spielplatz in diesem Sommer um eine Trampolinanlage erweitert.

Wer seinen Kindergeburtstag bei Fanny und Ferdinand feiern möchte, ist ebenfalls herzlich willkommen. Montag- und Dienstagnachmittag gibt es die Möglichkeit, den gesamten Spielplatz zu mieten, während der normalen Öffnungszeiten des Indoorspielplatzes kann man für das Geburtstagskind und seine Partygäste einen Geburtstagstisch samt Dekoration reservieren. Für Speis und Trank sorgt das Stadtrestaurant Ella Italia.

Alle Infos rund um den Indoorspielplatz sowie zu den Geburtstagspartys finden Sie auf der Website: www.eisenstadt.at/freizeit/indoorspielplatz

Schritt für Schritt eins werden mit der Natur kann man bei einem Spaziergang am Waldlehrpfad Eisenstadt.

zVg

Der historisch gewachsene Hochwald rund um die Gloriette in Eisenstadt ist seit jeher ein beliebtes Ausflugsziel, das durch den Waldlehrpfad weiter aufgewertet wurde. Neben sanften Spiel- und Bewegungsangeboten wurde auch ein interessantes Wissensangebot geschaffen, das man entweder auf eigene Faust oder mittels Führung erkunden kann.

Der Rundgang hat 13 Stationen, die nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch zum Ausprobieren einladen. Auf Infotrommeln werden mittels Bild und Text die einzelnen Stationen näher erläutert und ein Einblick in den Wald gegeben. Der rund 1,5 Stunden dauernde Rundgang ist auch für Kindergarten- und Schulgruppen bestens geeignet. 02682/705-715

Werbung