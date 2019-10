In der Eisenstädter Fußgängerzone werden die Besucher mit traditionellen Klängen, bäuerlichen Produkten und Schmankerln, Jungwein, dem EisenStadtWein 2019 sowie anderen edlen Tropfen verwöhnt. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist die alljährliche Segnung des Eisenstädter Stadtweines.

Anlässlich 1700 Jahre Hl. Martin wurde im Jahr 2016 erstmals ein EisenStadtWein aus der Taufe gehoben – mit dem Plan, den Wein jedes Jahr von einem anderen Winzer bzw. Weingut der burgenländischen Landeshauptstadt kreieren zu lassen. Nach Eisenstädter Weingütern (Weingut Esterházy und Klosterkeller der Barmherzigen Brüder) und den Winzern aus St. Georgen ist 2019 der Weinbauverein Kleinhöflein am Zug.

Der EisenStadtWein erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. „Der ursprüngliche Plan, den Wein nur zu besonderen Anlässen der Stadt anzubieten, wurde schnell ad acta gelegt“, weiß Bürgermeister Thomas Steiner zu berichten: „Auf Grund der vielen positiven Rückmeldungen und der hohen Nachfrage, wurde der EisenStadtWein bereits im ersten Jahr auch in den freien Verkauf gegeben.“

Der Jahrgang 2019 liefert den heimischen Winzern zwar im Vergleich zu den Vorjahren eine kleinere Ernte, dafür weisen die Trauben aber eine Spitzenqualität auf. Durch die gleichmäßige Reifung der Trauben sind die Weine sehr fruchtintensiv und aromatisch. Die Segnung des Weines erfolgt um 11.30 Uhr vor dem Eisenstädter Rathaus, danach kann der neue Stadtwein verkostet werden.

Der Oldtimer Traktoren Club Kleihöflein präsentiert sich ab 13.30 Uhr mit seinen sehenswerten Fahrzeugen in der Fußgängerzone. Ab 14.30 Uhr spielt die Potschn Banda auf, die ab 15.30 Uhr die Volkstanzgruppe Schützen am Gebirge begleiten wird.

zVg

Abseits der Weinsegnung sorgt ein Bauernmarkt mit regionalen Produkten für das leibliche Wohl der Gäste. Die Kinder erwartet ein kleiner Vergnügungspark sowie ein Kinderprogramm im Foyer des Rathauses (11 bis 16 Uhr). Um 17 Uhr formiert sich dann vor dem Schloss Esterházy der große Martinslichterumzug. Kinder, Eltern, Großeltern ziehen mit den leuchtenden Laternen über die Fußgängerzone in den Martinsdom zur Kindersegnung mit anschließender Agape vor der großen Martinsstatue.

zVg

Mit dem Martini-Kirtag fällt in Eisenstadt auch der Startschuss für eine breitangelegte Spendeninitiative, die Licht ins Dunkel zugute kommt. Der Reinerlös des am Martinikirtag verkauften Stadtweines wird für Licht ins Dunkel gespendet. Darüber hinaus geht auch wieder 1 Euro pro verkaufter Flasche EisenStadtWein an „Licht ins Dunkel“. Käuflich zu erwerben ist der Jahrgang 2019 nach Martini beim jeweiligen Weingut sowie in der Vinothek Selektion Burgenland. „Ganz im Zeichen des Heiligen Martins wollen wir teilen und somit für jene Menschen Geld sammeln, denen es nicht so gut geht“, so Bürgermeister Thomas Steiner.