„Der Pulverturm ist perfekt für eine im Burgenland einzigartige Weihnachtskulisse“, freut sich Bürgermeister Thomas Steiner auf eine Neuerung im Adventprogramm. Der Pulverturm wird in einem außergewöhnlichen Lichterspektakel erstrahlen. Von außen und auch innen präsentiert sich eine weihnachtlich, funkelnde Winterlandschaft unter dem Sternenhimmel. Mit einem einmaligen Zusammenspiel aus bunten Lichtspielen, filigranen Leuchtfiguren und der beindruckenden Architektur des historischen Gebäudes wird der Pulverturm zum Winterwonderland.

Illumination ab 26. November

Bei einem Besuch des Pulverturms können die Kleinen, aber auch die Großen einen besinnlichen, wunderbaren Moment in dieser atemberaubenden Kulisse verbringen - fernab vom Weihnachtstrubel. Start für dieses wunderschöne Schauspiel ist, gleichzeitig mit der weihnachtlichen Illumination der gesamten Innenstadt, der 26. November. Die Kulisse wird übrigens auch für die Licht ins Dunkel-Übertragung am 24. Dezember im ORF genutzt. Traditionell sendet der ORF aus allen Bundesländern. Aufgrund der Corona Pandemie hat sich der ORF Burgenland für einen Sendeort unter freiem Himmel entschieden.

In bewährter Manier, aber in neuer Kulisse, begrüßt Licht ins Dunkel- Moderatorin Melanie Balaskovics am Heiligen Abend von 14 bis 16 Uhr Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur, um gemeinsam für Licht ins Dunkel um Spenden zu bitten. Balaskovics freut sich schon: "Eine Sendung unter Sternen, dazu das stimmungsvolle Ambiente in historischen Mauern, das wird heuer bestimmt einzigartig."