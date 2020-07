Leitharadweg B11

Der Name des Radweges sagt es schon – entlang dieses Weges lässt sich die Region Eisenstadt Leithaland per Rad wunderbar erkunden. Der 66 km lange Leitharadweg führt von Eisenstadt nach Loretto und bringt Sie durch die folgenden Orte: Großhöflein, Müllendorf, Steinbrunn, Zillingtal, Zillingdorf-Bergwerk, Neufeld/Leitha, Wimpassing, Leithaprodersdorf, Stotzing und Loretto.

Neusiedler See Radweg

125 km geht es rund um den See. Auf romantischen Wegen entlang des Schilfgürtels mit einem traumhaften Ausblick zum See und idyllischen Wegen zwischen Weingärten, Feuchtwiesen und Salzlacken fahren Sie in eine andere Welt.

Festival Radweg

Entlang des Festivalradwegs können Sie Natur, Wein und Kulinarik mit kulturellen Erlebnissen bestens verbinden. Auf meist flachen, asphaltierten Wegen führt Sie dieser Radweg unter anderem in die malerische Kleinstadt Rust am See, ins idyllische Mörbisch am See mit der berühmten Seebühne und nach St. Margarethen mit der Opernbühne im Römersteinbruch. Hier, an der Grenze zu Ungarn, befindet sich auch das „Tor zur Freiheit“, wo 1989 die Öffnung der Ostgrenzen begann.

Kirschblütenradweg

Der Rundweg verläuft von Südwesten nach Nordosten bzw. umgekehrt: Auf der nördlichen Flanke steiler, in Seenähe flacher. Informieren Sie sich am besten vorher über die herrschende Windrichtung, so können Sie die Strecke mit „Rückenwind“ planen, denn am Neusiedler See herrscht nur selten Flaute. Die österreichische Segelwetterzentrale informiert online immer über die aktuellen Verhältnisse und lässt auch den Trend für die kommenden Stunden erkennen.

Poljanci Siedlerweg

Der Siedlerweg der Poljanci ist ein Rad- und Wanderweg durch die burgenländisch-kroatischen Orte in der Umgebung Eisenstadts. Auf einer Gesamtlänge von rund 55 km begegnen dem Wanderer und Radfahrer weitläufige Weingärten und Felder genauso wie typisch burgenländische Gastfreundschaft.

Jubiläumsradweg

Dieser Radweg führt Sie durch das ganze Burgenland, von Kittsee im Norden bis ins Südburgenland. Hauptsächlich verläuft der Jubiläumsradweg entlang der Routen von lokalen, kürzeren Radwegen und bringt Sie unter anderem nach Eisenstadt, Mattersburg, zur Burg Lockenhaus oder auch zur Therme Stegersbach, um nur einige zu nennen.

