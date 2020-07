Der Kassenbon bzw. die Rechnung von einem Innenstadtbetrieb ist dabei Ihr Gewinnlos! Zu gewinnen gibt es täglich bis 15. August 10 x 50 Euro Gutscheine. Diese können in allen teilnehmenden Betrieben eingelöst werden!

Was und wie können Sie gewinnen?

800 Gutscheine á 50 Euro für Innenstadtbetriebe

Wie funktioniert‘s?

1. In der Innenstadt einkaufen

2. Rechnung bzw. Kassenbon ab 10 Euro einreichen

a. In den Postkasten vor dem Rathaus werfen* oder

b. Foto per Mail an gewinnspiel@eisenstadt.at

3. Tägliche Verlosung von 10 Gutscheinen

4. Gewinner werden schriftlich verständigt

*vorgefertigte Kuverts gibt’s in den teilnehmenden Geschäften und vorm Rathaus

Mehr Infos dazu gibt’s unter www.eisenstadt.at