Herzstück der Sportinfrastruktur ist die neue Leichtathletikarena zwischen dem Bundesschulzentrum am Bad Kissingen Platz und dem Bundesamtsgebäude in der Neusiedler Straße.

In knapp einjähriger Bauzeit und mit einem Investitionsvolumen von rund 1,5 Millionen Euro – getragen durch die Freistadt Eisenstadt, das Land Burgenland und den Bund – wurde die Anlage kürzlich ihrer Bestimmung übergeben.

„Das Projekt Leichtathletikanlage ist ein sportpolitischer Meilenstein für den Spitzen-, Breiten- und Schulsport, den viele nicht für möglich gehalten haben. Innerhalb kürzester Zeit wurde hier eine Arena von enormer Komplexität höchst-professionell umgesetzt“, freut sich Bürgermeister Thomas Steiner.

Die Arena bietet neben einer 400m-Rundlaufbahn mit sechs Bahnen inklusive Flutlichtanlage auch Möglichkeiten für Speer-, Hammer- und Diskuswurf sowie Kugelstoßen. Weiters wurde eine Stabhochsprung- und Hochsprunganlage installiert.

Neben allen Disziplinen der Leichtathletik können auch verschiedene Ballsportarten auf der Anlage gespielt werden: Das Ballspielfeld bietet Platz für Basketball, Handball und Volleyball und auch an einen Beachvolleyballplatz wurde gedacht. Im Inneren der Laufbahn befindet sich eine normgerechte Naturrasenfläche, auf der, bei einer Größe von 100 x 64 Metern, auch Fußballspiele im Meisterschaftsbetrieb ausgetragen werden können. Bereits im nächsten Jahr werden die ersten österreichweiten Nachwuchsbewerbe in der Leichtathletikarena ausgetragen und auch der SC Eisenstadt möchte seine Heimspiele auf der Anlage spielen.

Allsportzentrum

Unweit der neuen Leichtathletikarena – am Bad Kissingen-Platz – befindet sich das Allsportzentrum. Unter einem Dach werden hier Hallenbad, zwei Eislaufplätze (einer davon überdacht), Sauna, Sporthalle, Fitnessstudio und Kletterwand vereint.

Besonders bewährt hat sich die 2017 errichtete Überdachung der großen Eislauffläche: Die Nutzungsdauer konnte somit ausgedehnt und oftmals nachteilige Wetterlagen ausgeglichen werden.

Ein umfangreiches Angebot erwartet die Eissportler in der burgenländischen Landeshauptstadt auf einer Eisfläche von insgesamt 2.500 m². Für die Jugendlichen gibt es wieder jeden Samstagabend ab 17 Uhr die beliebte „Eisdisco“.

Dabei sorgen Discomusik und Lichteffekte für eine etwas andere Stimmung auf dem Eis. Ein positiver Nebeneffekt der Überdachung war die Möglichkeit, eine Kletterwand an einer der Außenseiten zu errichten. Auf einer Kletterfläche von rund 150 m² sorgen mehr als 800 Griffe für die nötige Abwechslung und Herausforderung in der Senkrechten. Bis zu 30 Routen auf 13 Sicherungslinien vom vierten bis zum siebenten Schwierigkeitsgrad – da ist sowohl für Anfänger als auch erfahrene Kletterer etwas dabei.

Schlosspark: Die grüne Lunge

Wer seine Freizeit gerne in der Natur verbringt, ist im zentral gelegenen Schlosspark perfekt aufgehoben. Die „grüne Lunge der Stadt“ ist das perfekte Naherholungsgebiet und bietet auf einer Fläche von 45 Hektar eine Vielzahl von Betätigungsfeldern: Läufer finden hier ebenso ihre Wege wie Spaziergänger, Kinder und Jungfamilien vergnügen sich am großen Spielplatz und „Wasserratten“ im Freibad.

Weitere schöne Spazier- und Wanderwege finden sich rund um die Gloriette. Hier bietet sich ein herrlicher Ausblick auf die gesamte Wulkaebene, von der Spitze der Raiffeisen Jubiläumswarte sieht man – bei gutem Wetter – sogar bis zum Neusiedler See und weit darüber hinaus. Auch die beiden Stadtbezirke St. Georgen und Kleinhöflein können mit hervorragenden Spaziergängen aufwarten.

Haus für die Jugend

Auch Trendsportler werden in der burgenländischen Landeshauptstadt fündig. Beim Jugendtreffpunkt E_Cube wurde unter Einbindung der heimischen Skateboard-Szene ein Skatepark mit mehreren Rampen, Quarterpipes und Funboxes errichtet.

Hinter dem Gebäude entsteht auf einer Fläche von rund 600 m² zurzeit ein Pumptrack. Dabei handelt es sich um eine speziell geschaffene Mountainbikestrecke (engl. kurz track).

Das Ziel ist es, darauf, ohne zu treten, durch Hochdrücken (englisch pumping) des Körpers aus der Tiefe am Fahrrad Geschwindigkeit aufzubauen. Hierbei handelt es sich um eine immer populärer werdende Trendsportart.