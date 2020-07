Eisenstadt bietet Segway- und Radtouren durch die schöne Altstadt und die umliegenden Weingärten. Aber längst nicht nur das: Auch die raffinierte Küche und Joseph Haydns Musik betören.

AUF DEN SPUREN VON JOSEPH HAYDN

zVg

Die Dombastei, das Rathaus, das Schloss und die Haydnkirche mit dem Haydnmausoleum und dem Kalvarienberg das sind die prächtigen Highlights, mit verspielter Leichtigkeit inszeniert und in das goldene Licht des Sonnenlandes Burgenland getaucht. Die historischen Fassaden haben viele Geschichten zu erzählen. Genießen kann man diese beim Shoppen oder bei einem Kaffee in einer der gemütlichsten und schönsten Fußgängerzonen Österreichs: Der Eisenstädter Hauptstraße. Raus aus dem Alltag und rein in einen der vielen Schanigärten! In der ganzen Innenstadt begibt man sich auf die Spuren von Joseph Haydn und meint die prunkvollen Feste der Fürsten Esterházy zu hören. Auf den Stadtrundgängen „Eisenstadt auf den ersten Blick“ unternimmt man diese Zeitreise und erlebt das mittelalterliche Eisenstadt mit Stadtmauer und das prunkvolle Barock. Eines der schönsten Schlösser dieses Baustils ist das Schloss Esterházy, dessen Park zum Spazierengehen einlädt.

Roland Fenk

Eisenstadt ist als Haydnstadt bekannt, da der berühmte Komponist Joseph Haydn lange Zeit als Kapellmeister bei den Esterházys tätig war. Nicht nur die Haydnkirche, sondern auch das Haydnmausoleum und das Haydn-Haus gibt es in Eisenstadt zu bestaunen und besichtigen. Erleben kann man Eisenstadt „klassisch“ aber auch mit spannenden Themenführungen. Sehr lustig und auch romantisch kann es bei der historischen Kostümführung werden, bei der es einige Überraschungen gibt. Das etwas gruselige Nachtwächter-Erlebnis lässt den Puls höher schlagen.