Veranstaltungen in Eisenstadt.

Sinfonische Blasmusik

DONNERSTAG | 6.2.2020

Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt | 19 Uhr

Konzert mit dem Sinfonischen Blasorchester des Joseph Haydn Konservatoriums, Bläserklassen und Jugendblasorchestern aus dem Burgenland in Zusammenarbeit von Joseph Haydn Konservatorium, Musikschulen des Burgenlandes und dem Blasmusikverband Burgenland Werke von Hausl, Suppé, Navarro u.a. | Eintritt: € 12,-- (Karten sind am Joseph Haydn Konservatorium oder an der Abendkasse erhältlich) | Kontakt & Information | Joseph Haydn Konservatorium | Glorietteallee 2 | 7000 Eisenstadt | 02682/63734 | post@haydnkons.at | facebook.com/Haydnkons | www.haydnkons.at

Landeslaufen NÖ & BGLD

SONNTAG | 16.2.2020

Allsportzentrum Eisenstadt Eislaufplatz | 9 - 17 Uhr

Wir begrüßen unsere Eiskunstlauf-Freunde aus NÖ und stellen uns einem Bundesländer-Vergleichswettbewerb. Kommt alle und seht den Eissternchen bei ihren Show- & Wettkampf-Programmen zu! Es erwarten euch Buffet, Tombola, Glitzerkleider, tolle Musik & gute Laune.

Kontakt & Information | ESV-Eisenstadt | Obfrau Mag. Conny Wallner | Hertha Kräftner-Gasse 1 | 7210 Mattersburg | 0664/5811583| esv-e@gmx.at | www.esv-e.at

Feenreicher Kinderfasching im Schloss Esterházy

SAMSTAG | 22.2.2020

Schloss Esterházy | 14:30 - 17 Uhr

Wir laden zu einem wahrlich zauberhaften Faschingsfest ins Schloss, denn das Motto des Nachmittags lautet diesmal „Die Trolle & Elfen sind los“. Begebt euch auf den Pfad der Kobolde im Schloss Esterházy. Wer die Stationen erfolgreich absolviert, wird zur Belohnung ins Feenreich eingelassen. Dort werdet ihr mit einer fabelhaften Faschingsjause mit Krapfen, Obst und Zaubertrank belohnt! | Preis: € 11,00 pro Person inkl. Faschingsjause Spielstationen und Pfad der Kobolde

Familienticket (4 Personen): € 33,00

Kontakt & Information | Schloss Esterhazy Management GmbH | Schloss Esterházy | 7000 Eisenstadt | 02682/63004-7600 |

ausstellung@esterhazy.at | www.esterhazy.at/kids

Faschingskonzert

MONTAG | 24.2.2020

Kulturzentrum Eisenstadt | 19 - 20 Uhr

Beim traditionellen Faschingskonzert im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt bringt der Haydnchor mit seiner Musikauswahl und passenden Lesungen wieder Faschingsstimmung zu seinem Publikum. |

Ein buntes Potpourri von Klassik bis Musicals.

Kontakt & Information | Haydnchor Eisenstadt | Gabriele Wieger | Joseph-Haydn-Gasse 11 | 0664/6124734 | office@haydn-chor.at | www.haydn-chor.at

Faschingsumzug

DIENSTAG | 25.2.2020

Fußgängerzone Eisenstadt | 14 Uhr

Am diesjährigen Faschingsdienstag, dem 25. Feber, steht die Eisenstädter Fußgängerzone ganz im Zeichen der Faschingsnarren. Um 14 Uhr startet der Faschingsumzug vom Schlossplatz weg in Richtung Rathaus. Für Verpflegung und Musik wird bestens gesorgt.

Kontakt & Information | Magistrat der Freistadt Eisenstadt | Stadtbezirksvorsteherin Heidi Hahnekamp | Hauptstraße 35 | 7000 Eisenstadt | 0650/8262729 | heidi.hahnekamp@bkf.at | www.eisenstadt.at

Sonderausstellung „Heilende Schätze aus der Tiefe“

FREITAG-MITTWOCH | 28.2.2020 - 11.11.2020

Landesmuseum Burgenland| 9 Uhr

Die diesjährige Sonderausstellung zeigt die Entwicklung des Kurwesens und des Gesundheitstourismus im Burgenland, begonnen mit dem ältesten schriftlichen Zeugnis in Bad Tatzmannsdorf - die Kurpredigt des Johann Mühlberger - aus dem Jahr 1620.

Kontakt & Information | Landesmuseum Burgenland | Museumgasse 1-5 | 7000 Eisenstadt | 02682/7194000 |

office@landesmuseum-burgenland.at | www.facebook.com/LandesmuseumBurgenland | www.landesmuseum-burgenland.at



Naturkosmetik - Workshop

SAMSTAG | 29.2.2020

E_Cube Eisenstadt | 14 - 16:30 Uhr

Wir zeigen euch wie einfach es sein kann, eigene Naturkosmetik herzustellen. Stelle deinen eigenen Lippenpflegestift, eine Deocreme, eine Schüttellotion und ein Duschmousse her. Kontakt & Information | Magistrat der Freistadt Eisenstadt | E_Cube Eisenstadt | Zielgerade 1 | 7000 Eisenstadt | 0676/83705508 | jugend@eisenstadt.at | www.ecube.at

14. Burgenländische Landesmeisterschaft

SAMSTAG | 7.3.2020

Kulturzentrum Eisenstadt | 9- 20 Uhr

Erwartet werden über 100 Tanzbeiträge aus mehr als 10 Vereinen und Tanzgruppen, getanzt von über 400 tanzbegeisterten Kindern und Jugendlichen.

Kontakt & Information | Show Dance Verband Burgenland | Neusiedler Straße 58 | 7000 Eisenstadt | office@sdvb.at | www.facebook.com/showdancebgld | www.sdvb.at

Ausstellungseröffnung über den Nationalpark NEUSIEDLER SEE und andere geschützte und schützenswerte NATURLANDSCHAFTEN Künstlergruppe „Nationalparkmaler“ und Kulturverein „Wort-Farbe-Klang“

DONNERSTAG – MITTWOCH | 12.3.2020 - 29.4.2020

Haus der Begegnung Eisenstadt | 19 - 21:30 Uhr

Eröffnung durch Dr. Kurt KIRCHBERGER, Gründungs-Direktor des Nationalparks Neusiedlersee

Finissage mit Dichterlesung: Mittwoch, 29. April 2020, 19.00 Uhr | Musikalische Umrahmung: Dmitry SMIRNOV |

Kontakt & Information | Haus der Begegnung | Kalvarienbergpl. 11 | 7000 Eisenstadt | 02682/63290 | bildungshaus@hdb-eisenstadt.at | www.hdb-eisenstadt.at

Eisenstädter Autofrühling

FREITAG | 13.3.2020 - SONNTAG 15.3.2020

Eisenstädter Autohäuser | 7:30 - 18 Uhr

Während der Tage der offenen Türen präsentieren die 10 top Autohäuser eine Vielzahl an Modellneuheiten, Sondermodellen und alternativ betriebene Fahrzeuge. Zahlreiche Angebote der einzelnen Häuser runden das Angebot des Eisenstädter Autofrühlings ab.

Fr, 07.30 - 18.00 Uhr | Sa, 09.00 - 18.00 Uhr | So, 09.30 - 15.00 Uhr

Kontakt & Information | ARGE der Eisenstädter Autohäuser | Josef Weidinger Eventmanagement | Hauptstraße 38 | 7000 Eisenstadt | 02682/63933 | info@autofruehling.at | www.facebook.com/EisenstaedterAutofruehling | www.autofruehling.at

Infotag 2020

SAMSTAG | 14.3.2020

Fachhochschul-Studienzentrum in Eisenstadt | 9 - 14 Uhr

Die FH Burgenland lädt Sie herzlich zum Infotag an das Fachhochschul-Studienzentrum in Eisenstadt ein und berät Sie über das vielseitige Studienangebot.

Interessierte können das Studienzentrum Eisenstadt kennenlernen: schnuppern in Lehrveranstaltungen, persönliche Beratung und eine Campustour geben Einblick in das Studierendenleben.

Kontakt & Information | Fachhochschule Burgenland GmbH | Campus 1 | 7000 Eisenstadt | 05/7705-3500 | marketing@fh-burgenland.at | www.fh-burgenland.at

Aus Rasztovits wird Winter. Austro Pop wird neu definiert.

DONNERSTAG | 19.3.2020

FreuRaum | 18:30 - 20:30 Uhr

Die Oberpullendorferin Sabrina Rasztovits hat vor kurzem ihr eigenes musikalisches Projekt gestartet. Als Sabrina Winter will sie die Austro Pop Szene erobern. Am 5.4 . erschien die erste Single Auskopplung „Unbeschreiblich schen“. Die Arrangements beinhalten feine Jazzeinflüsse, aber auch Soul und Blues kommen vor. Immer dabei die markante Stimme von Sabrina Winter.

Kontakt & Information | FreuRaum | Fanny-Elßler-Gasse 3, 7000 Eisenstadt | 0676/9417871 | hallo@freu-raum.at |

www.facebook.com/freuraum/ | www.freu-raum.at

Sonderausstellung „Haydns Comeback“

FREITAG - MITTWOCH | 27.3.2020 - 11.11.2020

Haydn-Haus Eisenstadt | 09:00 Uhr

Diese Sonderschau behandelt die Periode der zweiten Blütezeit der esterhazy´schen Hofkapelle unter den Kapellmeistern Joseph Haydn und Johann Nepomuk Fuchs, deren Bestand vor allem durch Fürst Nikolaus II. Esterházy sichergestellt und unterstützt wurde. Dieser holte 1795 Joseph Haydn aus seiner Pension zurück.

Kontakt & Information | Haydn-Haus Eisenstadt | Joseph Haydn-Gasse 19 & 21 | 7000 Eisenstadt | 02682/7196000 | office@haydnhaus.at | www.facebook.com/haydnhaus | www.haydnhaus.at

Spielzeugflohmarkt

SONNTAG | 29.3.2020

E_Cube Eisenstadt | 8 - 12 Uhr

Wer auf der Suche nach schönem, günstigem Spielzeug ist, der ist beim Spielzeugflohmarkt im E_Cube genau richtig.

Kontakt & Information | Magistrat der Freistadt Eisenstadt | E_Cube | Zielgerade 1 | 0676/83705508 | jugend@eisenstadt.at | www.ecube.at

Upcycling Workshop

SAMSTAG | 4.4.2020

E_Cube Eisenstadt | 14 - 16:30 Uhr

Aus scheinbar unbrauchbaren Materialien entstehen neue Gegenstände: Weichspülerflaschen verwandeln sich in Sparschweine, Fruchtzwergbecher werden zu Salz- und Pfefferstreuern, in Aquarien aus Petflaschen tummeln sich bunte Fische uvm. | Für Kinder von 6-12.

Kontakt & Information | Magistrat der Freistadt Eisenstadt | E_Cube | Zielgerade 1 | 7000 Eisenstadt | 0676/83705508 | jugend@eisenstadt.at | www.ecube.at

Saisoneröffnung

SONNTAG | 5.4.2020

Schloss Esterházy | 15 - 16:30 Uhr

Wichtelwanderung durch den Schlosspark | Kostenloser Eintritt.

Kontakt & Information | Schloss Esterhazy Management GmbH | 7000 Eisenstadt | 02682/63004-7600 | ausstellung@esterhazy.at | www.esterhazy.at/kids

Osterprogramm

MITTWOCH & DONNERSTAG 8.4.2020 & 9.4.2020

Schloss Esterházy | 14 - 16:30 Uhr

Einhornreiten, Ostereier vergolden & Osterrätselrallye | Preis: € 11,- pro Kind inkl. Vergoldewerkstatt, Osterrätselrallye und Einhornritt | eine Begleitperson pro Kind gratis.

Kontakt & Information | Schloss Esterhazy Management GmbH | Schloss Esterházy | 7000 Eisenstadt | 02682/63004-7600 |

ausstellung@esterhazy.at | www.esterhazy.at/kids

Festmesse: L.v.Beethoven: Messe in C-Dur

MONTAG | 13.4.2020

Bergkirche Eisenstadt | 10:15 - 11:45 Uhr

Messe in C-Dur (L.v.Beethoven) | Ausführende: Solisten, Chor der Haydnkirche, Haydnorchester Eisenstadt | Leitung: Linde Devos | Einlass: 09:45 Uhr|

Kontakt & Information | Pfarre Eisenstadt - Oberberg | Mag. Josef Bauer | Haydnplatz 1 | 7000 Eisenstadt | 0664/2280330 | josef.bauer@bkf.at | www.haydnkirche.at

Jahreszeitenmarkt

MITTWOCH | 15.4.2020

Kalvarienbergplatz vor der Haydnkirche | 15- 19 Uhr

Der Feierabend-Markt am Oberberg.

Kontakt & Information | Magistrat der Freistadt Eisenstadt | Edith Sommer | Hauptstraße 35 | 02682/705-713 | edith.sommer@eisenstadt.at | www.eisenstadt.at

Klingendes Haydnhaus

FREITAG | 24.4.2020 - 16.10.2020

Haydnhaus Eisenstadt | 19 Uhr

Mit dem Projekt „Klingendes Haydnhaus“ startet das Joseph Haydn Konservatorium eine interessante Konzertreihe im Haydnhaus Eisenstadt. Von 24.4.2020 bis 16.10.2020 werden einmal im Monat im Hof des Haydnhauses Serenadenkonzerte von Kammermusikgruppierungen gegeben. Das interessante daran: die Studierenden spielen auf Instrumenten, die zu Haydns Zeiten verwendet wurden (z.B. Hammerflügel).

Kontakt & Information | Joseph Haydn Konservatorium | Glorietteallee 2 | 7000 Eisenstadt | 057-600 | post@haydnkons.at | facebook.com/Haydnkons | www.haydnkons.at

Eisenstadtlauf 2020

FREITAG | 24.4.2020

Eisenstadt Innenstadt | 18 - 21:30 Uhr

Stadtlauf | Firmenlauf | Nachwuchslauf | Nordic Walking |

Kontakt & Information | Laufteam Burgenland Eisenstadt | Ursula Bredlinger | Zielgerade 1 | 7000 Eisenstadt | 0676/4807092 | laufteambgld@gmail.com | www.laufteamburgenland.com

Klavierkonzert Eduard und Johannes Kutrowatz, Von Franz Liszt bis Dave Brubeck

SAMSTAG | 25.4.2020

Schloß Esterhazy Haydnsaal | 19:30 - 21:30 Uhr

Benefizkonzert anlässlich 50 Jahre Soroptimistclub Eisenstadt

Das Programm: Franz LISZT: Orpheus | Astor PIAZZOLLA: Tango Nuevo | Dave BRUBECK: Selection for two Pianos |

Einlass: 19:15 Uhr|

Kontakt & Information |

Soroptimistclub Eisestadt |

PanEvent Esterhazyplatz 4 | 7000 Eisenstadt | 02682/65065 |