Die bewährte Eventreihe „Music in the City“ wurde ausgeweitet. Es wird heuer Open Air Sommerkinos direkt in der Fußgängerzone sowie ein Silent Cinema am Schlossplatz geben. Vier der fünf Open-Air-Kinovorstellungen finden noch im Juli und im August in der Innenstadt statt.

„Monsieur Claude und seine Töchter 2“ ist schon über die Leinwand gegangen. Drei der noch offenen Events gibt’s in der Fußgängerzone am Hauptplatz, einmal direkt am Schlossplatz.

SOMMERKINO GANZ ENTSPANNT

Der Schlossplatz wird damit Kulisse für das erste Silent Cinema in Eisenstadt: Filmgenuss mit Kopfhörern, zu sehen ist dabei auch ein wahrer Ohrenschmaus. Der Film „Bohemian Rhapsody“ erzählt tongewaltig die Geschichte von Freddy Mercury und Queen.

FILMGENUSS UND SOMMERNÄCHTE

In Liegestühlen oder auf der gemütlichen Picknickdecke kann man unter freiem Himmel bei sommerlichen Temperaturen den oscarprämierten Film genießen. Jeder Besucher erhält einen kabellosen Kopfhörer und kann selbst wählen, ob er den Spielfilm auf Deutsch oder im Originalton erleben möchte.

MUSIKGENUSS MAL 14

Steiner/Bachmaier

Darüber hinaus gibt es nach 2017, 2018 und 2019 auch heuer wieder die Eventreihe „Music in the City“. Das sind kleine Musikevents direkt in der Fußgängerzone. Neu ist allerdings, dass es nicht wie bisher vier, sondern insgesamt 14 Events geben wird. Die Stadt lädt wöchentlich immer donnerstags ein, die Sommerabende mit Musik zu verbringen. Lassen Sie die Musik in der historischen Innenstadt in einem der Schanigärten oder auf den Liegestühlen auf sich wirken!

Werbung

VON SOUL BIS AUSTROPOP

Man kann im Lokal sein Bier trinken oder einfach auf einem der Eisenstadt-Liegestühle die Seele zu den Afterwork-Klängen baumeln lassen. „Music in the City“ findet an unterschiedlichen Standorten, mit Bands verschiedener Musikrichtungen statt. Von Soul bis Austropop, von der oberen Fußgängerzone bis ganz hinunter. Es ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei!

HERBSTGOLD 2020

Auch Klassikfans kommen in Eisenstadt auf ihre Kosten – vor allem auch beim großen Herbstgold Festival auf Schloss Esterházy (siehe Seite 15). Im Zentrum steht diesmal das Verhältnis von Tradition und Fortschritt – Traditionen in der Beziehung aufeinanderfolgender Komponistengenerationen, aber auch in der Befruchtung europäischer klassischer Musik durch Volksmusik vom Balkan und seit der Zeit der Türkenkriege auch durch Musik aus dem Orient.

Gleich zur Eröffnung gibt es das einzige große Werk, das Beethoven für den Fürsten Esterházy und Eisenstadt komponiert hat, seine Messe in C-Dur. Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag im Jahr 2020 gefeiert wird, war ohne Zweifel der erfolgreichste Schüler Joseph Haydns.

START MIT NICOLAS ALTSTAEDT

„Papa Haydn“, von Zeitgenossen als Musikpapst verehrt, gab dem jungen Beethoven entscheidende Impulse, die diesen dann den großen musikalischen Schritt ins 19. Jahrhundert machen ließen. Die Musik um 1800 veränderte sich entscheidend von ihrer höfischen Prägung in eine größere Öffentlichkeit, von der klassischen Innenschau zur großen utopischen Geste.

Künstler wie Nicolas Altstaedt, András Schiff, Fazil Say, das Spektrum von Messe und Oper bis hin zur Kammermusik laden wieder ein zur lebendigen Erfahrung der Tradition des Genius loci wie zu aktuellen Zeitfragen.