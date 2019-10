Termine, Weihnachts- und Adventmärkte in Eisenstadt.

Charitypunsch

Samstag, 7. Dezember 2019

Der Bürgermeister der Landeshauptstadt lädt gemeinsam mit dem Stadtheurigen WeinSchwein zum Charitypunsch in die Hofpassage. Prominente verkaufen Biopunsch, Bioglühwein und heiße Tapas. Der Erlös der Aktion geht an Licht ins Dunkel.

Advent in der oberen Hauptstraße

13. + 14.12.

Liebevoll restaurierte Bürgerhäuser mit ihrer stimmungsvollen Atmosphäre öffnen ihre Tore und bieten einen feinen, kleinen Adventmarkt in der Oberen Hauptstraße in Eisenstadt. Glühbier – Glühgin – Public Viewing – Genuss

Advent im Turm

Samstag, 14. Dezember 2019

Im Pulverturm veranstaltet der Eisenstädter Seniorenbeirat auch heuer wieder seinen bereits traditionellen karitativen Adventmarkt am Samstag, dem 14. Dezember. Es werden Lesungen, Musik und kulinarische Köstlichkeiten geboten, während Spenden für soziale Projekte in Eisenstadt gesammelt werden. Ein Teil der Einnahmen geht heuer ebenfalls an Licht ins Dunkel.

„Stille Nacht“ Singen

Sonntag, 22. Dezember 2019

Am Sonntag, dem 22. Dezember lädt Bürgermeister Thomas Steiner wieder alle Burgenländer vor das Eisenstädter Rathaus um gemeinsam die schönsten Weihnachtslieder anzustimmen. Für jeden Teilnehmer dieses einzigartigen Chors, spendet die Stadt 1 Euro an Licht ins Dunkel.

Friedenslicht

Dienstag, 24. Dezember 2019

Bereits traditionell am Heiligen Abend ist die Ausgabe des Friedenslichtes von Bethlehem durch die Freiwillige Feuerwehr Kleinhöflein, die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen und die Stadtfeuerwehr Eisenstadt. Sie verteilen zwischen 10 und 14 Uhr das Licht bei der Vereinshütte am Eisenstädter Christkindlmarkt. Die Spenden gehen zur Gänze an die Aktion "Licht ins Dunkel".

Jahrmarkt „Martini-Markt“

SAMSTAG | 9. 11. 2019

Fußgängerzone Eisenstadt | 7 -12 Uhr

Die Jahrmärkte in der Eisenstädter Innenstadt haben eine lange Tradition. Der Martini-Markt öffnet um 7 Uhr früh seine Pforten und überrascht durch sein vielseitiges Angebot.

Kontakt & Information | Magistrat der Freistadt Eisenstadt | 02682/705-714

Spielzeugflohmarkt

SONNTAG | 17. 11. 2019

E_Cube | Zielgerade 1 | 8 - 12 Uhr

Wer auf der Suche nach schönem, günstigem Spielzeug ist, der ist beim Spielzeugflohmarkt im E_Cube genau richtig.

Kontakt & Information | Magistrat der Freistadt Eisenstadt | E_Cube Eisenstadt | Zielgerade 1 7000 Eisenstadt | 0676/83705508 | ecube@eisenstadt.at | www.ecube.at

classic.ESTERHAZY: Klingender Kalender

SAMSTAG | 23. 11. 2019

Schloss Esterházy | Empiresaal | 19:30 Uhr

An diesem exquisiten Abend wird das La Folia Barockorchester Dresden, vom Konzertmeisterpult aus geleitet von Robin Peter Müller.

Kontakt & Information | Ticketbüro pan.event | Esterhazyplatz 4 | 7000 Eisenstadt | 02682/65065 | tickets@panevent.at | www.panevent.at

Advent am Oberberg

29.11.-01.12. | Haydnkirche | Pettenläden

Fr 15 - 22 Uhr | Sa 13 - 22 Uhr | So 11 - 15 Uhr

Bei den Pettenläden der Haydnkirche in Eisenstadt präsentieren sich die Aussteller heuer wieder mit Selbstgemachtem und Selbstgebackenem und Adventkränzen. Musikalisch stehen ein Konzert von Ton in Ton gemeinsam mit joseph Haydn Brass am Freitag und ein Konzert der Gitarristin Martina Schäffer am Samstag auf dem Programm. Außerdem werden die Besucher natürlich auch kulinarisch verwöhnt. | Beide Konzerte beginnen um 19:00 Uhr

Advent im Schloss Esterházy

6.12. - 8.12. und 13.12. - 15.12. | Schloss Esterházy

6. & 13.12.: ab 15 Uhr | 7.12. & 8.12.: ab 11 Uhr | 14.12. & 15.12. | ab 11 Uhr

Die Prunkräume von Schloss Esterházy und der eindrucksvolle Barock-Innenhof bieten die edle Kulisse für einen unvergleichlichen Adventmarkt.

Ob Sie Geschenk-Raritäten suchen, kulinarische Verlockungen genießen und/oder nur gustieren möchten:

Rund 50 Aussteller bieten Kunsthandwerk vom Feinsten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die aktuellen Ausstellungen im Schloss zu besichtigen. Für liebevoll unterhaltsame Betreuung der jüngsten Besucher sorgen spezielle Kinderprogramme.

Eintritt: Erwachsene: € 4,00

Kinder ab 6 Jahren: € 2,00 |

Freier Eintritt: Kinder unter 6 Jahren;

Der Schlosshof mit den Adventhütten ist bei freiem Eintritt geöffnet. www.esterhazy.at

Nachtwächterrundgang

„Advent-Wintersonnwende-Weihnacht“

FREITAG 20.12.2019

Treffpunkt: Domplatz beim Brunnen | 18:30 - 20 Uhr

Abendlicher Fackel- und Adventrundgang mit dem Nachtwächter in historischer Gewandung. | Mindestteilnehmerzahl: 15 Personen | Anmeldung erforderlich.

Kontakt & Information | Tourismusverband Eisenstadt Leithaland | Hauptstraße 21 | 7000 Eisenstadt | 02682/67390 | info@eisenstadt-leithaland.at | www.eisenstadt-leithaland.at