Bewaffnet mit Mut, Spürsinn und der Zuhilfenahme eines Tablets, Handys oder Flyers begibt man sich auf die Jagd nach dem Dieb von Joseph „Jo“ Haydns Noten seiner ersten Oper. Alleine oder in Gruppen kann die Detektivgeschichte unentgeltlich und unabhängig von Öffnungszeiten aufgeklärt werden.

Dieser innovative „Virtual Walk“ stellt 13 Verdächtige vor, zwölf davon können bei Beantwortung der gestellten Fragen für unschuldig erklärt werden. Dieses Konzept ist in dieser Form einzigartig – „Jo“ höchstpersönlich begleitet auf witzige Art und Weise auf der Erkundungstour durch Eisenstadt.

„Mit dem Haydnwalk bieten wir eine neue Möglichkeit an, die Sehenswürdigkeiten der kleinsten Großstadt der Welt zu erleben. Es ist ein tolles Erlebnis für die ganze Familie und zeigt auf spielerische Art und Weise die Originalschauplätze von Joseph Haydn“, freut sich Bürgermeister Thomas Steiner über das tolle Projekt.

Finanziert und umgesetzt wurde der Haydnwalk in enger Zusammenarbeit zwischen der Freistadt Eisenstadt und dem Tourismusverband Eisenstadt Leithaland.

Für die Entwicklung von „Jo und der krumme Teufel“ zeichnet foolscap, eine Werbeagentur mit Schwerpunkt auf Virtual Walks, verantwortlich. Gegründet wurde die Agentur von Carina Lacher (Programmierung und Game Design) und Kurt Korbatits (Grafik und Game Design). Von Print Versionen, Online Walks über Apps bis hin zu Augmented Reality Projekten und Spielen bietet foolscap eine breite Palette an Umsetzungsmöglichkeiten. Die Agentur versteht sich als Profi in Sachen Ideenfindung, Konzeption und in Organisation & Umsetzung. Jegliche Arbeiten das Projekt betreffend, sei es das Konzept, die Recherche, die Planung, das Programming sowie Illustration und Grafikarbeit werden in Eigenregie durchgeführt.

www.foolscap.at

Wer den Haydnwalk machen möchte, kann die virtuelle Schnitzeljagd am Tablet oder Handy auf www.foolscap.at herunterladen. Wer lieber offline auf „Verbrecherjagd“ geht, der erhält die Flyer unentgeltlich im Büro des Tourismusverbands in der Hauptstraße 21. Die Dauer der Schnitzeljagd beträgt in etwa 1,5 Stunden, wer alle Unschuldigen von der Liste der Verdächtigen streicht und somit alle Fragen richtig beantwortet, erhält zur Belohnung übrigens einen süßen Haydn-Gulden – entweder beim Tourismusverband oder im Stadtrestaurant „ella italia“. Bisher wurde der Haydnwalk von mehr als 1700 Personen genutzt.