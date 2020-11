Am 26. November geht’s los - dann erstrahlt die Landeshauptstadt im Lichterglanz. Es gibt einen riesigen Christbaum und eine große Krippe auf der Fußgängerzone. Mit der Weihnachtsbeleuchtung setzt die Stadt auch im Corona-Jahr ein leuchtendes Zeichen für weihnachtliche Stimmung.

Weihnachten 2020 wird für uns alle anders sein, als wir es bisher gewohnt waren und auch in der Adventzeit ist in diesem Jahr vieles anders. Advent-Stimmung und Corona-Regeln müssen heuer miteinander in Einklang gebracht werden. Kein einfaches, aber auch kein unmögliches Unterfangen. „Weihnachten und Christkindlmarkt in der Innenstadt finden statt – aber anders und startet später“, so Bürgermeister Thomas Steiner zum heurigen Adventprogramm der Landeshauptstadt. Der Startschuss für das covid-konforme Weihnachtsprogramm fällt mit der Illumination der Innenstadt am Donnerstag, dem 26. November, um 17 Uhr. Für weihnachtliches Flair sorgen nicht nur zahlreiche Christbäume, sondern auch die Weihnachtsbeleuchtung, die Eisenstadt als Haydn-Stadt in ein besonders schönes Licht setzt.

Den klassischen Christkindlmarkt wird es definitiv nicht geben, aber die Eisenstädterinnen und Eisenstädter und unsere Gäste können nach dem Lockdown - voraussichtlich ab 10. Dezember, sobald es die notwendigen Lockerungen gibt - Livemusik, weihnachtliche Stimmung und in einigen abgegrenzten Bereichen auch Glühwein und Punsch genießen. Zudem wird es ab dann auch ein umfangreiches Programm speziell für die Jüngsten geben. Ein spezielles Präventionskonzept wird einen sicheren Besuch gewährleisten. „Ich will den Bürgern, aber auch unseren Gästen ein vorweihnachtliches Erlebnis ermöglichen und ein Stückchen Normalität in dieser Zeit geben“, erklärt Steiner.

Music in the City - auch im Winterformat. zVg

„Wir haben unser Erfolgsformat ‚Music in the City‘ in die Weihnachtszeit mitgenommen und werden von Donnerstag bis Sonntag Livemusik in der Nähe von weihnachtlich geschmückten Schanigärten anbieten“, so der Bürgermeister. Dabei werden vor allem wieder Musikgruppen aus der Region auftreten. Liegestühle wie beim Sommerformat wird es keine geben. Die Gastronomen in der Innenstadt sind bereits im Boot. Sie werden ihre Gastgärten mit Heizstrahlern und Decken winterfest machen, weihnachtlich dekorieren und auch weihnachtliche Getränke und Snacks zusätzlich zum normalen Angebot reichen.

Eingekuschelt in warme Felle und Decken und mit einem warmen Punsch in der Hand kann man dann in den Schanigärten bei weihnachtlichen Klängen die Seele baumeln lassen und die Vorweihnachtszeit genießen. Steiner dazu: „Die Stadt bleibt ihrer Linie treu: Wir wollen nicht nur Leben und Frequenz in die Innenstadt bringen, sondern auch unsere Unternehmer direkt unterstützen.“ Dazu gibt es - voraussichtlich ab 10. Dezember - täglich einen räumlich ausgedehnten Weihnachtsmarkt mit fünf Handels- und Kunsthandwerksständen sowie im Stil von Adventfenstern geschmückte Dekorationshütten.

„Unser Vorteil ist die große Fläche, die wir auf der Fußgängerzone zur Verfügung haben. Wir werden den Weihnachtsmarkt vom Rathaus bis in die obere Fußgängerzone ausweiten“, erklärt der Stadtchef. Die größeren Abstände zwischen den Ständen und verstärkte Kommunikation werden ihren Teil zur reibungslosen Abwicklung beitragen. Selbstverständlich herrscht im gesamten Marktgebiet Maskenpflicht. Markt-Sperrstunde ist 20 Uhr. Ein eigener Security-Dienst, der auch COVID-19 Beauftragter ist, sorgt für die Einhaltung der COVID-19-Richtlinien. Auch die Vereinshütte wird es im heurigen Jahr wieder geben. Dazu sind zwei abgegrenzte Konsumationsbereiche, in denen sich gleichzeitig maximal 100 Personen aufhalten dürfen geplant. Der Ausschank von alkoholischen Getränken soll dort ebenfalls möglich sein. „Die Vereine sind von der Corona-Krise ebenfalls besonders stark betroffen und ihnen wollen wir in dieser Zeit auch helfen“, stellt Steiner fest.

Weihnachts-Bus als neue Attraktion für die Kids

zVg

Auch der beliebte Stadtbus wird heuer ein fixer Bestandteil des Weihnachtsprogrammes in Eisenstadt werden. Fanny wird hübsch dekoriert zum Weihnachtsbus und lädt dazu ein, die weihnachtliche Landeshauptstadt zu erfahren. "Wir laden vor allem unsere Familien auf diese magische kleine Rundfahrt ein - nebenbei kann man sich vom Lichterglanz in der Innenstadt verzaubern lassen", freut sich Bürgermeister Thomas Steiner. Mit 1. Dezember tourt die Weihnachts-Fanny durch die Stadt - vorbei am Schlossplatz und dem Schloss Esterházy oder auch der Bergkirche. Eine Rundfahrt dauert eine Stunde. Eisenstadt-Besucher, die mit dem Auto anreisen, können am Tagesparkplatz Krautgartenweg oder Feldstraße parken. Unweit davon gibt es eine Fanny-Haltestelle. Alle Details gibt es auf www.stadtbuseisenstadt.at

Kinderprogramm am Indoorspielplatz

Weihnachtlich wird es auch am Eisenstädter Indoorspielplatz „Spiel und Spaß mit Fanny und Ferdinand“. Der kleine Ritter und das Burgfräulein arbeiten schon fleißig daran, wieder Weihnachtsstimmung in ihre Burg zu bringen. Weihnachtszauber, Basteln und Lesen von Weihnachtsgeschichten: Ab der Öffnung des Indoorspielplatzes geht’s mit weihnachtlichem Programm los. Alle Details sowie den Link auf der Homepage der Stadt unter: www.eisenstadt.at

Frau Holle mit Verstärkung dabei

zVg



Fixstarter im heurigen Jahr wird wieder Frau Holle sein. Die alte Dame zieht Mitte Dezember wieder ins Rathaus ein und wird den Kindern nicht nur zauberhafte Weihnachtsgeschichten erzählen, sondern auch wieder fleißig ihr Bettzeug ausschütteln, sodass es in der Landeshauptstadt kräftig schneit. Und weil es Frau Holle im Vorjahr in Eisenstadt so gut gefallen hat, hat sie für ihren diesjährigen Besuch Verstärkung angekündigt. Die fleißige Goldmarie reist ebenfalls an und wird Frau Holle nicht nur mit ihrem Bettzeug helfen, sondern den Kindern ebenfalls die eine oder andere Weihnachtsgeschichte erzählen. Täglich um 17 Uhr wird sich daher wieder ein Fenster des Rathauses öffnen und Frau Holle und Goldmarie werden Kinderaugen zum Leuchten bringen.

zVg

Um die coronabedingten Auflagen einhalten zu können, wird es bei Frau Holle in diesem Jahr einen eigenen abgegrenzten Bereich für die Zuhörer mit Sitzplätzen geben.

Programmänderungen aufgrund von neuen Covid-Maßnahmen finden Sie aktuell auf www.eisenstadt.at