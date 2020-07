Die Weine aus der Stadt und der Region sind weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt, denn die Voraussetzungen könnten nicht besser sein: Mildes, pannonisches Klima, hervorragende Böden und viele heimische Rebsorten. Daraus erschaffen begeisterte Winzer hervorragende Weine. Laufend gibt es bei vielen Winzern Spezialitäten-Verkostungen. Darüber hinaus gibt’s auch in allen drei Stadtteilen Heurige und Buschenschänken: Noch mehr Burgenland geht wirklich nicht mehr! Und sie alle haben etwas gemeinsam: Die Gemütlichkeit und die frischen Produkte aus dem eigenen Betrieb und der Region. Der Heurige in Eisenstadt ist nicht nur gelebte Tradition und Kulturgut, sondern auch ein wesentlicher Teil des gesellschaftlichen Lebens im Burgenland. Genießen Sie die urige Atmosphäre der verschiedenen Weinkeller und sichern Sie sich Ihren Lieblingswein entweder direkt am Hof vom Winzer Ihres Vertrauens oder statten Sie der Vinothek Selektion beim Schloss einen Besuch ab. Zusätzlich gibt es noch jede Menge regionale Schmankerl beim Heurigen zu genießen oder Sie lassen Sie sich Ihren Gaumen mit köstlichem Essen in unserer Gastronomie verwöhnen.

ST. GEORGENER WEINBERG WANDERUNG

Wandern, dort wo der Wein entsteht! Die geführte Wanderung durch die wunderschön gelegenen Weingartenriede von St. Georgen an den Hängen des Leithagebirges und entlang des Leithaberg-Waldes beginnt bei der Pfarrkirche des Winzerdorfes. Mitten im einmaligen Panorama der Weinbauregion Neusiedler See-Hügelland steht bei dieser Wanderung allerlei Interessantes und Wissenswertes über Geschichte, Geologie und die Besonderheiten der Weinbautradition in Pannonien im Mittelpunkt. Die Weinberg-Wanderung endet beim Ausgangspunkt, bei der Pfarrkirche zum Heiligen Georg... und kann mit einem gemütlichen Heurigenbesuch abgeschlossen werden.

Information und Buchung:

Tourismusverband Eisenstadt Leithaland

Termine:

Mo 26.10. um 10:00 Uhr

Sa 14.11. um 10:00 Uhr

Do 31.12. um 10:00 Uhr