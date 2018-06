Smartphone hat jeder, doch wenn es nicht rund läuft?.

Speziell im elektronischen Bereich ist man als Kunde schnell am Ende seiner Weisheiten angelangt, wenn das Handy nicht so läuft, wie man es von ihm erwartet. Oder man bekommt ein gebrauchtes Handy geschenkt und ist mit der Freischaltung überfordert. Oder der Akku hält nach einigen Jahren nicht mehr so lange, wie man gerne hätte. Oder das Display hat seit dem letzten Handywurf ins Eck einen Schönheitsfehler.

zVg MCI

Oder, oder, oder ..., Fehler bei Handys gibt es jede Menge. Aber nicht immer muss man es deswegen gleich in die Wundertüte stecken – allerdings eine tolle Aktion von Ö3 für ausgediente Handys.

zVg MCI

Ratsamer wäre, wenn zuerst ein Profi in der MCI Handyklinik einen Blick darauf wirft. Oft ist es nur eine Kleinigkeit und das Handy funkt wieder. Auch ökologisch wäre diese Vorgehensweise sinnvoller. Und wenn man schon mal da ist, kann man ja gleich mal schauen, was es für Zubehör gibt. Das Handy „pimpen“ heißt das, glaube ich.

zVg MCI

MCI HandyKlinik

Na ja, auf alle Fälle lohnt sich der Besuch in der MCI Handyklinik, sollte man leidgeprüfter Besitzer eines nicht einwandfrei funktionierenden Handys sein.

