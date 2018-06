Oberwart, Unterwart, Fürstenfeld, Hartberg und Liezen – bereits fünf Shops stehen unter der Leitung der Familie Urschler. In diesem Jahr wird bereits der 13. Geburtstag gefeiert! Das zeigt nicht nur welche Erfahrung hier bereits gesammelt wurde, sondern auch die langjährige Kompetenz und das Wissen, welches hier verankert ist. Seit 2005 setzen Melanie und Jürgen Urschler gekonnt und gewissenhaft, das Vorhaben um, ein kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner zum Thema Mobiltelefonie, Computer und Internet für das Burgenland und die Steiermark zu sein. Melanie Urschler leitet die fünf MCI-Shops mit Leidenschaft und setzt die HandyPartner MCI werbetechnisch in Szene, während Jürgen Urschler die betriebseigene Buchhaltung und den Bereich Business innehat. Weiters ist er auch für die fachkundige und persönliche Betreuung der Firmenkunden zuständig. Insgesamt gibt es 30 Mitarbeiter im HandyPartner MCI Unternehmen, auch die Lehrlingsausbildung ist ein Teil im Personalwesen. MCI steht für die Optimierung Ihrer Telefonie- und Internetkosten sowie Ihrer Hardware- und Software-Ausrüstung. Egal, ob Sie Privat- oder Businesskunde sind – wir finden genau den Tarif, der am besten zu Ihnen oder Ihrem Unternehmen passt.

zVg

Wir sind Multibrand! – Know-How und Hilfe bei allen Fragen

Der Tarife- und Angebotsdschungel ist manchmal wirklich undurchschaubar. Gerade im Privatkundenbereich sind die Angebote äußerst unterschiedlich und vielfältig. Welcher Vertrag ist der richtige? Gut, wenn man da auf das Service eines kompetenten Teams zugreifen kann, das mit Rat und Tat unterstützt.

Alle Tarife und Angebote der großen Netzbetreiber (A1, RedBull, Drei, Telering, T-Mobile) findet man bei HandyPartner MCI. Für eine Vertragsverlängerung können Sie auch online ihre Daten abfragen lassen und natürlich gerne persönlich vor Ort im Shop den Vertrag verlängern oder auch Ihre Erstanmeldung durchführen.

Die hauseigene Handyklinik – für jedes Gerät, egal woher

Ein weiteres Highlight ist die hauseigene Handyklinik, in der neben der klassischen Handyreparatur, wie Akku-, Displaytausch, und Entsperrung, auch die Software genau unter die Lupe genommen wird. Das gilt für alle Geräte – egal ob Vertragshandy, welche Marke und es spielt auch keine Rolle wo es gekauft wurde. Außerdem werden auch Spielekonsolen, TV und Laptops bzw. PC´s repariert. Neben dem Handyzubehör werden auch Handyversicherungen angeboten, bei der man bei Schäden oder Diebstahl finanziell auf der sicheren Seite steht. Aktuelle Aktionen werden auf Facebook beworben – ein „Like“ und die Updates sind gesichert und keine Aktion wird mehr verpasst. Der bunte Mix an Angeboten hilft bei der Suche für maßgeschneiderte Lösungen!

1:1 Betreuung – Schnelle und gezielte Lösungen

zVg

HandyPartner MCI ist viel mehr als Handyshop und Netzanbieter. Hier wird das Familienkonzept im kompletten Firmengebäude durchgezogen: Räume, in denen man sich bei Kaffee und Smalltalk wohlfühlt, das Callcenter für den Businessbereich, in dem das motivierte MCI Team bestmögliche Betreuung am Telefon leistet, wie auch vor Ort im Außendienst, die Shoptheke für Privatkunden, welche abwechselnd von taffen Grazien betreut wird und natürlich das Ehepaar, welches man meistens hinter den Glastüren zum separaten Büro findet, bei einer Tasse Kaffee und Austausch von neuen Ideen.

Alle Adressen und Standorte der HandyPartner MCI finden Sie online auf unserer Website.

Smartphones und Handys sind auch im Online Shop erhältlich, welcher auf der Homepage zu finden ist, genauso wie der Link für Vertragsverlängerungen – www.mci.cc