Es weihnachtet MEHR!

Top Smartphones um 0 € + ein gratis Samsung Tablet dazu.

Zu unseren Christmas Tarifen bekommen Sie jetzt die allerbesten Smartphones schon ab € 0,-. Und es weihnachtet noch mehr, denn wir schenken Ihnen dazu ein Samsung Galaxy Tab E. Bestandskunden bekommen bei einlösen ihres Treuebonus das Samsung Galaxy Tab E um einmalige € 36,-

Jugend:

Es ist erst Monatsmitte und das Datenvolumen ist schon aufgebraucht? Das muss nicht sein! Denn jetzt gibt es mit MyLife einen Tarif, der ordentlich viele GB für YouTube und Insta hat. Für alle unter 21, die das Smartphone oft im Einsatz haben.

Und wer sich nach 21 nicht von MyLife trennen möchte, der behält seinen Tarif einfach.

z.B.: MyLife L €19,-/Monat + gratis Huawei P 20 lite + gratis Tablet

Privat:

Bei jeder Anmeldung jetzt € 40,- Aktivierungskosten sparen.

Business:

Zu Weihnachten gibt es für Ihr Unternehmen ganz besondere Angebote.

Der beste Tarifmix für Ihr Unternehmen mit neuen Business Select Tarifen und TOP Smartphones GRATIS!

Businesskunden sparen 33% auf die Grundgebühr der Christmas SIM Tarife, ohne Handy und ohne Bindung.

Kontaktieren sie uns unter 0699 16 600 100 und wir finden das BESTE Angebot für Sie.

Besuchen Sie uns in einem unserer MCI HandyPartner Shops in

Oberwart (Waldmüllergasse 2-4) oder in Unterwart (EKZ Interspar).

Wir freuen uns auf Sie!

Shopfinder unter www.mci.cc