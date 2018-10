Kauf‘ dein Handy beim Profi!.

Vertragsanmeldung

Treuebonus- Vertragsverlängerung

Tarifberatung

Zubehör

Handyschutz

Reparaturen…

MCI bietet Ihnen ein umfassendes Service beim Handykauf. Wir haben alle großen Netzbetreiber (A1, Drei, T-Mobile, Tele) in einem Shop.

Unser fachkundiges MCI-Personal bietet Ihnen ein professionelle Beratung beim

ANMELDEN

VERLÄNGERN und

bietet auch Tarifchecks an – PRIVAT und BUSINESS

Kostenlos überprüft MCI Ihren Handy/Internetvertrag, egal wo dieser aktiviert wurde. Gerne passen wir Ihre Verträge auf Ihre persönlichen Bedürfnisse an.

Vertragskunden können im MCI Shop Ihren TREUEBONUS abholen und profieren von einem neuen Handy, einer neuen Internetbox, oder einer monatlichen Rechnungsgutschrift.

Was Ihnen lieb ist, soll nicht teuer werden, dafür können Sie bei MCI Ihren HandySchutz wählen und vermeiden so hohe Reparaturkosten, die in unserer hauseigenen MCI HandyKlinik (Tel.: 0660 3000290 oder unter zentrale@mci-handyklinik.at) repariert werden.

Sie interessieren sich für eine maßgeschneiderte Mobiltelefonie oder Internetlösung? -> Shopfinder www.mci.cc