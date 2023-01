Kreatives aus Papier

Dazu gehören die „Save the Date-Karten“ und danach die Einladungskarten, wo wissenswerte Daten wie der Programmablauf, Uhrzeiten, Adressen oder der Geschenkewunsch des Brautpaars notiert sind.

Es gibt auch Papierwaren, die erst am Hochzeitstag zum Einsatz kommen, wie beispielsweise Kirchen- oder Programmhefte, der Menüplan, Tisch-, Platz- oder Namenskarten, Wegweiser und Schilder sowie das Gästebuch, wo sich die Gäste zur Erinnerung an diesen besonderen Tag verewigen und Glückwünsche notieren können. Die gesamte Papeterie kann in den gleichen Farben und im passenden Stil auf das Hochzeitskonzept abgestimmt werden und reiht sich so passend in das Gesamtbild als roter Faden ein. Man kann auch Gastgeschenke mit einem kunstvollen Papier-Anhänger oder die Weinflaschen mit einem individuellen Etikett versehen. Nach der Hochzeit ist das Versenden der Danksagungskarten am Programm, die mit Fotos von der Hochzeit gestaltet werden können.