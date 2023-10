Romantische Hochzeit im Weingarten

Sich hier das Ja-Wort zu geben in den romantischen Weingärten, umgeben von seinen Liebsten, dem Duft süßer Uhudler Trauben und den strahlenden Farben blühender Rosen, ist ein einzigartiges Erlebnis. Die Hochzeitsnacht verbringt man in einem echten, von Hand aus Lehm gebautem und harmonisch eingerichtetem Kellerstöckl (angelehnt an die Bauweise der in der Region verbreiteten traditionellen Winzerhäuschen oder „Kellerstöckl“). Hier, Beim Legath, hat man den perfekten Platz, um den schönsten Tag im Leben ganz nach seinen Wünschen zu gestalten.

Hochzeit feiern auf südburgenländisch:

Foto: RamonaHacklPhotography

Naturverbunden und unvergesslich

Auf einem fast 4,5 Hektar großen Areal für bis zu 60 Gäste mit malerischen südburgenländischen Sonnenuntergängen, lässt es sich auf dem Biohof wunderbar feiern. Mit Weingarten, Teich, Terrasse, Gastrobereich und Gewölbekeller ist es die perfekte Hochzeitslocation. Auch ein festlicher Hochzeitspavillon steht zur Verfügung. Zum genannten Areal gehören außerdem noch zwei Kellerstöckl und zwei zugehörige Oldtimer-Traktoren, mit denen das frisch getraute Paar eine Ehrenrunde drehen darf. „Feiern in der Natur hat einen besonderen, stimmungsvollen Charakter. Die Natur erinnert uns an Beständigkeit. Und das vermittelt ein schönes Gefühl bei der Trauung,“ sagt Eigentümer Sigi Legath. Beim Legath ist auch für alle Wetterlagen gesorgt: Bei Sonnenschein findet die Trauung und Agape im Weingarten oder auf der Terrasse statt, bei Regen bietet ein Gastrobereich und ein stilvoller Gewölbekeller den passenden Rahmen für das Hochzeitsmahl und die anschließende Party.

Gratis-Nacht im Kellerstöckl

Damit das Brautpaar und engste Gäste nach der Hochzeitsfeier am nächsten Tag noch etwas Zeit zusammen verbringen und in aller Ruhe abreisen können, gibt es für das Brautpaar, als kleine Aufmerksamkeit des Hauses, die Hochzeitsnacht geschenkt.

Heubett & Fasssauna

Für das Brautpaar und die Hochzeitsgäste der Kellerstöckl stehen zum Entspannen nach der Feier ein beheizbarer Badezuber auf jeder Kellerstöckl-Terrasse zur Verfügung, eine holzbeheizte Fasssauna im Weingarten sowie eine Biothermalkammer. Das frisch gemachte Heubett im Weingarten (verfügbar von Frühling bis Spätsommer) ist selbstverständlich dem Brautpaar vorbehalten.

Kontakt

BEIM LEGATH

Feldgasse 33 | 7522 Strem | Tel.: +43 699 1818 5254 | Web: www.beimlegath.at | Mail: hoch-zeiten@beimlegath.at