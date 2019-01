Im wunderschönen Ambiente der Burg Schlaining findet am 19. und 20. Jänner 2019 die 12. Hochzeitsausstellung in Stadtschlaining statt. Lassen Sie sich bei freiem Eintritt im Granarium, in der Burgkapelle sowie im Burghof von zahlreichen Ausstellern auf den schönsten Tag im Leben einstimmen und holen Sie sich viele Anregungen und Tipps, um Ihren Hochzeitstag zu einem unvergesslichen Fest zu machen.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht alles, was für den schönsten Tag im Leben eines Brautpaares benötigt wird. Im Zuge der Ausstellung wird ein Gewinnspiel durchgeführt.