Die Frage nach dem richtigen Hochzeitskleid beschäftigt Bräute in spe oft eine ganze Weile sehr intensiv. Dieselbe Aufmerksamkeit sollte darüber hinaus auch den passenden Accessoires geschenkt werden, denn diese komplettieren den Look und unterstreichen die individuelle Persönlichkeit.

2019 sind etwa folgende Schmuckstücke für den großen Tag besonders angesagt:

Haarkämme sind romantische Hingucker für nahezu jede Frisur und darüber hinaus eine schöne Alternative zu Brautschleiern. Die Voraussetzung ist allerdings, dass mit der Frisur eine lange und gut haltende Basis geschaffen werden muss, sonst kann der Haarkamm allzu schnell wieder herausrutschen. Ganz besonders geeignet sind hier zum Beispiel Flecht- oder Hochsteckfrisuren. Ähnlich den Haarkämmen sind edle Diademe oder Tiaras, die der Braut einen majestätischen Look verleihen und ebenfalls in diesem Jahr sehr angesagt sind, was vor allem auf die royale Hochzeit von Meghan Markle und dem britischen Prinzen Harry zurückzuführen ist.

Gürtel verleihen einem Brautkleid im Jahr 2019 das gewisse Etwas. Diese bringen die Taille perfekt zur Geltung und runden das ganze Erscheinungsbild ab. Dabei gibt es zahlreiche Varianten: mit goldenen Steinen oder Perlen besetzt, als verspielte Schleife, in schwarz oder weiß, auffällig oder schlicht, mit Blumen-, Feder- oder Blattmuster – bei den Gürteln ist wirklich für jeden Geschmack etwas dabei!

Edle Blumenkränze für das Haar sind 2019 das Detail, das begeistern wird. Besonders Bräuten, die im Vintage-, Retro- oder Prinzessinnen-Stil heiraten, verleiht das florale Accessoire eine verträumt-feminine Note und passt perfekt in das Konzept einer naturverliebten Boho-Hochzeit. Auch hier kann variiert werden zwischen schlicht oder auffällig, weiß oder bunte Farben und noch viel mehr, der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Dieser Trend ist für lange und kurze Haare sowie für offene und hochgesteckte Frisuren perfekt geeignet.

Metallic-Farben , insbesondere Gold, sind im heurigen Jahr generell total im Trend. Egal ob als feiner Streifen auf durchsichtigem Nagellack aufgetragen, als Farbe für den eleganten Haarschmuck, den Gürtel oder für die Brautschuhe – glitzern und glänzen kann es auf Hochzeiten im Jahr 2019 nicht genug.

Am wichtigsten ist aber bei alldem, dass die Braut sich mit den gewählten Accessoires wohlfühlen muss und zu ihrem Stil steht.

Die Trends für das Jahr 2019 können alle nach persönlichen Vorlieben umgestaltet werden, um so dem gesamten Hochzeitsoutfit eine persönliche Note zu verleihen.