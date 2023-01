Traumhochzeiten im Vinatrium

Das Vinatrium Deutschkreutz ist besonders beliebt für Hochzeiten.

Magdalena und Christian Tesch gaben sich am 11.6.2022 das Ja-Wort.

Im Vinatrium Deutschkreutz fand die anschließende Feier, nach der Trauung in Raiding, statt.

„Wir kennen die Location von diversen anderen Hochzeiten und wir fanden sie für unseren Tag perfekt“, schwärmen Magdalena und Christian Tesch. Die beiden betonen das perfekte Gesamtpaket: „Besonders gut haben uns die schönen, hellen und für 140 Gäste geeigneten Räumlichkeiten gefallen. Perfekt war die Kombination der Infrastruktur für Catering und der Infrastruktur in Deutschkreutz (z.B. Zimmer für auswärtige Gäste). Praktisch waren der Kühlraum und die Bar für die Getränke.

Es gab genug Platz und Gerätschaften für das Catering und auch Räumlichkeiten für das Braut entführen. Der schöne Innenhof mit großen Pflanzen eignete sich super für den Empfang, sowie der rote Teppich beim Eingang. Die Beratung und Betreuung von Christian Gradwohl, sowohl vor der Hochzeit, während der Feier und danach, war großartig. Die Location war für uns genau richtig.“

Auch Lisa und René Prickler haben nach ihrer kirchlichen Hochzeit in Lutzmannsburg am 28.8.2021 ihre Hochzeitsfeier im Vinatrium Deutschkreutz genossen.

„Unsere Hochzeit war sehr schön, weil meine liebe Frau Lisa alles perfekt, geplant und durchorganisiert hat. Es ist jedoch fast alles in Eigenregie zu erledigen“, so René Prickler.

Foto: zVg/Simone Kantz

„Man kann alles benützen von der Kühlung bis zur Küche. Das Catering muss selbst gebucht werden und ebenso die Getränke, Blumen und so weiter. Das gibt den Veranstaltern die Möglichkeit, eine persönliche Note in ihre Hochzeit zu bringen. Ebenso ist die Veranstaltungstechnik sehr modern und gut ausgestattet. Sehr gut hat uns gefallen, dass fast das gesamte Vinatrium genutzt werden konnte: Vom Innenhof über die Bar, das Veranstaltungszentrum sowie den Keller. Das Vinatrium Deutschkreutz ist die schönste und am besten ausgestattete Veranstaltungsmöglichkeit im Bezirk, wo man viele Personen unterbringen kann. Die Location ist sehr modern, vollklimatisiert und mit Herrn Gradwohl wurde der Ablauf der Hochzeit genau durchgesprochen“, so Lisa und René Prickler.