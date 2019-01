Nicht nur die Braut ist an ihrem großen Tag top-gestylt. Auch der Bräutigam überlässt in Sachen Hochzeitsoutfit nichts dem Zufall. Für das Jahr 2019 gibt es daher auch für Ihn eine Reihe neuer Trends, um am großen Hochzeitstag modisch zu glänzen.

Angesagt sind heuer etwa Anzugwesten mit Musterungen. Einreihige oder zweireihige Knopfreihen mit Revers und Einsätzen sowie seitlichen Stoffeinsätzen komplettieren den Bräutigam-Look. Besondere Hingucker sind dabei florale Optiken oder grafische Musterungen. Die Anzugweste kann natürlich beliebig kombiniert werden: egal ob mit Krawatte, Fliege, Krawattennadel oder Hosenträger.

Shutterstock

Besonders gefragt ist heuer auch die Kombination von Hosenträger mit Fliege. Dabei muss aber darauf geachtet werden, dass die Elemente farblich auch zum Anzug passen. Sehr schön ist es, die Farben der Accessoires mit den Dekofarben der Hochzeit abzustimmen. Fliegen gibt es in allen erdenklichen Farben und Musterungen: von gepunktet und gestreift über Karo bis hin zu floralen Mustern oder Holzoptik.

Bei den Trendfarben sind schon eine ganze Weile blaue und graue Anzüge im Rennen. Dabei werden die Stoffe in vielen verschiedenen Nuancen von Ozeanblau, Eisblau über Opal bis hin zu einem satten Marineblau angeboten. Die Palette der grauen Anzüge reicht von Basalt und Graphit über Mamorgrau bis hin zu Titan. Diese Farben können auch nach der Hochzeit locker mit einem T-Shirt kombiniert werden und so als lässiges Outfit getragen werden, was sie so besonders beliebt macht.

Shutterstock

Aber nicht nur Grau und Blau liegen weiter voll im Trend. Im Jahr 2019 ist vor allem auch Dunkelgrün bei Anzügen angesagt. Während diese Farbe im letzten Jahr bereits verstärkt bei der Hochzeitsdekoration aufgekommen ist, bekleidet sie 2019 den Bräutigam.

Bräute wagen sich schon seit längerer Zeit an bunte Hochzeitskleider heran, jetzt gilt die Farbe Grün als schicke Alternative zu schwarzen, grauen, oder blauen Anzügen und ist ein Hingucker auf dem Fest.