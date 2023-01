Zeichen der Liebe

Eheringe weisen eine runde Form auf und haben keinen Anfang und kein Ende. Der Ring steht in seiner ununterbrochenen Rundung für die Unendlichkeit der Ehe. Die Tradition der Trauringe geht bis ins Mittelalter zurück.

Eheringe sind ein stilvolles und individuelles Schmuckstück. Sie können ein modisches Statement sein und charakterisieren die individuelle Persönlichkeit. Eheringe sind in ganz unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Sie können auffällig, schlicht, mit Diamant, mit Edelstein oder ganz ohne zusätzlichen Akzent sein. Noch persönlicher werden die Schmuckstücke, wenn sie graviert werden.

Christina Schekolin, Junior-Chefin vom Juwelier Zauner in Oberpullendorf betont, dass der Trauring generell ein sehr individuelles Produkt ist und nun das Dezente der vergangenen Jahre wieder in den Hintergrund gerät und die Nachfrage nach Gold aktuel steigt.

„Bei den Damen ist besonders der Memoire-Ring beliebt, als Ersatz für den Ehering oder als Vorsteckring. Ein Memoire-Ring kann bei jedem wichtigen Lebensereignis um einen zusätzlichen Diamanten erweitert werden“, so Junior-Chefin Christina Schekolin. Das Wort Memoire kommt aus dem Französischen und bedeutet „Erinnerung“. Erinnerungen werden in Form von Diamanten festgehalten. Jeder einzelne Stein steht symbolisch für ein besonderes Ereignis im Leben.

Christina Schekolin erklärt außerdem, dass der Brautschmuck generell stark vom Stil des Brautkleids abhängt sowie auch von der Frisur der Braut. „Perlen und glitzernde Ensembles sind derzeit im Kommen. Bei den Herren sind Manschettenknöpfe oder Krawattennadeln wieder im Trend“, so Schekolin.

Foto: zVg/Zauner