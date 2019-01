Spitze im Boho-Look, viel Glitzer und Satin-Modelle – darauf können sich Bräute in der neuen Hochzeitssaison freuen.

Spitzenbrautkleider und Vintagemodelle werden auch im Jahr 2019 weiterhin sehr beliebt bleiben. „Jedoch geht der Trend weg von der feinen und hin zu der eher groberen Spitze im Bohemien-Stil (kurz Boho). Mit viel Liebe zum Detail gibt es 2019 Spitzenbrautkleider von der klassischen A-Linie bis hin zum figurbetonten Meerjungfrauen-Brautkleid“, erklärt Anita Pazderka, Inhaberin von Brautmoden Hofer in Bruck an der Leitha.

Ein neuer Trend, der 2019 immer mehr Beachtung findet, sind Brautkleider aus Satin. Dieses glänzende Material mit seiner glatten Oberfläche eignet sich besonders für schlichte, aber elegante Modelle. Seit der Hochzeit von Herzogin Meghan und Prinz Harry liegen schlichte Kleider im cleanen Look, welche auf verspielte Details verzichten, wieder voll im Trend.

Aber auch für Bräute die es lieber aufwendiger haben wollen, ist in der Hochzeitssaison 2019 etwas dabei, denn die opulenten Prinzessinenkleider erleben heuer ein großes Comeback. Die Interpretationen der Designer fallen hier jedoch unterschiedlich aus: trägerlos oder mit bestickten Ärmeln, Carmen-Ausschnitt oder breite Träger.

Des Weiteren sind Glitzer und metallische Details aktuell hoch im Kurs. Egal ob Pailletten-Elemente, kleine gebrochene Spiegelgläser oder glänzende Perlen: 2019 dürfen Bräute schillern.

Tipps für den Brautkleid-Kauf:

Beim Kauf des Brautkleides kommt es jedoch auch sehr auf den persönlichen Stil an.

Vor dem ersten Besuch im Brautmodengeschäft ist es ratsam, im Vorfeld zu recherchieren, Zeitungen durchzublättern und im Internet zu surfen.

„So merkt die Braut in spe, was ihr gefällt und was nicht. Im Endeffekt kommt es jedoch auf die Anprobe an, weil man vorher nicht sagen kann, ob ein bestimmtes Kleid auch sitzt, gefällt und man sich darin wohlfühlt“, rät Anita Pazderka von Brautmoden Hofer.