Es ist einer der schönsten Tage im Leben: die eigene Hochzeit! Egal ob die standesamtliche Trauung oder die Hochzeitsfeier, im Kastell Stegersbach ist Ja-sagen besonders schön. Hier kann man diesen ganz besonderen Tag nach den persönlichen Wünschen gestalten.

So gibt es etwa die Möglichkeit, an einer großen, eckigen Hochzeitstafel zu feiern. Alternativ können auch runde Tischgruppen in den Festsälen platziert werden. Geschmackvolle Saal- und Tischdekorationen bieten darüber hinaus den festlichen Rahmen, den eine Hochzeit braucht. Mit traditionell pannonischer Küche und edlen Weinen wird für das leibliche Wohl gesorgt.

Das Kastell im Ortskern von Stegersbach wartet mit einem malerischen Ambiente auf, ist es doch eines von über 1.000 Schlössern im Stil der Renaissance in Österreich. In seiner heutigen Form wurde es 1636 vom italienischen Baumeister Orsolini an der Stelle eines offenbar bereits verfallenen Kastellbaues errichtet. Dieser erhielt den Auftrag von Adam Graf Batthyány, in dessen Familienbesitz das Schloss bereits 1581 übergegangen war. Außerdem wurde es bereits als Hauptschule sowie als Landschafts- und Telegrafenmuseum genutzt.

Seit September 2013 bietet das neu renovierte Gebäude nun schon seine Räumlichkeiten für Feiern aller Art sowie für den Gastronomiebetrieb an. Besondere bauliche Highlights bilden hierbei der imposante Gewölbekeller, die historische Balkendecke und der straßenseitige, zweigeschossige Arkadengang, der dem Schloss sein elegantes Aussehen verleiht.

Auf über 600 Quadratmetern Bankettbereich ist außerdem genügend Platz für Feiern aller Art. Somit sind auch große Hochzeiten mit 160 geladenen Gästen kein Problem. Für die jüngsten Gäste steht darüber hinaus neben den drei großen Bankettsälen ein Kinderspielzimmer zur Verfügung.