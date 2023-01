Die Trends für den Bräutigam

Der Bräutigam unterstreicht mit seinem Hochzeitsanzug seine Persönlichkeit. Innovative Designs, die den klassischen Geist beibehalten, aber die individuelle Essenz hervorheben, liegen im Trend.

50 Shades of Blue für den Bräutigam

Die Farbe Blau bleibt an der Spitze der Beliebtheitsskala. Vom strahlenden Himmelblau für Sommerhochzeiten über einen lässigen Anzug in dunklem Denim-Blau bis hin zum edlen Smoking in royalem Dunkelblau ist alles mit dabei.

Eine Weste oder Krawatte mit Mikrodesign und klassischem Hemd mit italienischen Kragen vermitteln eine zarte Extravaganz.

Foto: zVg

Naturtöne sind in den Kollektionen präsent

2023 finden sich neben den klassischen Blautönen auch verschiedene Naturtöne in den Anzug-Kollektionen wieder. Altrosa, Mint- und Trockengrün sowie Erd- und Sandtöne liegen im Trend. Diese Farben werden gerne mit natürlichen Stoffen wie Leinen oder Wollmischungen eingefangen und passen perfekt zu einer Vintage- oder einer rustikalen Outdoorhochzeiten.



Die Trend Schnitte 2023

Der moderne Bräutigam trägt 2023 entweder einen etwas weiter geschnittenen Herren-Blazer zur schmal geschnittenen Anzugshose oder eine locker sitzende Bundfaltenhose zum akkurat geschnitten Sakko.

Eine Doppelknopfreihe am Sakko oder der Weste lässt den Anzugträger breiter wirken und verleiht noch eine Extraportion Eleganz und Extravaganz.