Heiraten im Schloss Esterhazy

Foto: Esterhazy/Andreas Hafenscher

An diesem besonderen Tag soll für Brautpaare alles perfekt ablaufen. Daher ist es wichtig am Beginn der Planung zu klären, welche Art der Zeremonie gewählt wird und ob die Feier am gleichen Ort wie die Trauung stattfindet.

Bei der Wahl der Location ist zu berücksichtigen, ob diese als Trauungsort von der zuständigen Behörde zugelassen ist, wie zum Beispiel im Leopoldinentempel und das Schloss Esterházy.

Ebenso wesentliche Faktoren sind die Personenanzahl, die zur Feier geladen werden und wieviel Budget zur Verfügung steht.

In der Location selbst ist darauf zu achten, ob es Angebote gibt, damit es zu keinen Überraschungen bei den Kosten kommt: Welche Räumlichkeiten sind inkludiert, ist das Mobiliar im Preis inbegriffen, welche Technik ist vorhanden bzw. kann diese kostenlos oder gegen Bezahlung verwendet werden.

Foto: Esterhazy/Thomas Schmid

Wie lange kann die Location genutzt werden, welcher Aufpreis ist bei längerer Nutzung zu bezahlen?

Wann ist Sperrstunde oder gibt es Lautstärkebeschränkungen? Sind Kerzen erlaubt? Darf ein Feuerwerk veranstaltet werden?

Unbedingt zu erfragen ist, ob das Brautpaar an einen fixen Caterer gebunden ist.

Bei Trauungen im Freien muss immer eine Schlechtwetter-Variante zur Verfügung stehen. In der Orangerie im Schlosspark Eisenstadt oder auf der Burg Forchtenstein wird Brautpaaren eine Schlechtwetter-Alternative geboten. Geklärt werden sollte ebenfalls die Parkplatzsituation sowie Übernachtungsmöglichkeiten für die Hochzeitsgesellschaft.