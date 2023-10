Hochzeit der besonderen Art

Foodtrucks: Der Foodtruck ist eine gute Möglichkeit, den kleinen Hunger zwischen den einzelnen Programmpunkten zu überbrücken und bietet für alle etwas: Dabei können sowohl süße Snacks angeboten werden als auch salzige.

Fotobox: Fotoboxen findet man auf immer mehr Hochzeiten — kein Wunder, sorgen sie doch für Unterhaltung und spaßige Erinnerungsfotos. Zudem können sie auch ganz einfach für Hochzeiten gebucht werden.

Sweet Table & Candy Bar: Seit einigen Jahren erfreuen sich süße Buffets mit allerlei extravaganten Süßigkeiten immer größerer Beliebtheit bei Jung und Alt. Von schokoladig über fruchtig und sogar salzig — alles ist erlaubt!

Audio-Gästebuch: Ein Gästebuch ist definitiv ein Highlight jeder Hochzeit. Etwas ganz Besonderes ist das Audio-Gästebuch: Alle lieben Wünsche und Nachrichten werden nicht aufgeschrieben, sondern aufgezeichnet, sodass sie später immer wieder abgehört werden können. Diese können nach der Hochzeit zu einer Playlist zusammengestellt werden.

Highheel-Garderobe: Eine Hochzeit dauert meist einen ganzen Tag und bis lange in die Nacht hinein. Da können die Highheels schon mal drücken. Eine Highheel-Garderobe ist ein Platz, an dem hohe Schuhe abgegeben werden und gegen bequemere getauscht werden können. Damit steht auch ausgelassenem Tanzen nichts mehr im Weg.

Flaschenpost: Eine schöne Ergänzung zum klassischen Gästebuch ist eine Flaschenpost mit geheimen Tipps an das Brautpaar. Die Flasche dürfen sie an ihrem ersten Jahrestag aufmachen und können so einen Teil der Hochzeit wieder neu erleben.