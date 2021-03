Wer hat nicht schon einmal von einer Hochzeit in einem Schloss oder einer Burg geträumt? Die märchenhafte Hochzeit voll Stil und Eleganz kann man zum Beispiel im Schloss Esterházy genießen. Das malerische Flair der Orangerie im historischen Schlosspark Eisenstadt bietet sich als ideale Location für Hochzeitsgesellschaften an.

Für naturverbundene Hochzeitspaare empfiehlt sich die Renaissance-Anlage Schloss Lackenbach. Das idyllische Ambiente, mitten in der Natur, ist der perfekte Ort für eine romantische Trauung. Eine wunderbare Hochzeitslocation mit großartigen Weinen und einem unvergleichbaren Ambiente bietet das Kalandahaus in Trausdorf. Feiern Sie Ihren großen Tag mit Ihren Gästen gemeinsam in einem modern interpretierten burgenländischen Landhaus am Areal des Weingutes Esterházy.