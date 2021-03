500 g Erdbeeren

3 Bio-Limetten

175 ml Holunderblütensirup

1 Bund Minze

750 ml kaltes Mineralwasser

2 Flaschen trockener Sekt

Zubereitung:

1. Die Erdbeeren waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Anschließend die Limette halbieren und auspressen. Erdbeeren, Limettensaft und Holunderblütensirup in einer Schüssel mischen und zirka 30 Minuten kaltstellen.

2. Zwei Limetten heiß waschen, trocken tupfen und in Scheiben schneiden. Danach die Minze waschen und trocken schütteln. Blättchen von den Stielen zupfen. Zum Schluss die Erdbeer-Mischung, die Limettenscheiben und die Minze in ein Bowle-Gefäß geben und mit Mineralwasser sowie Sekt aufgießen.