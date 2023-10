19. Hochzeits- & Familienmesse in Graz

Im besonderen – und barrierefreien! – Ambiente der Seifenfabrik Graz, warten auch heuerwieder rund 70 ausgewählte Ausstellerinnen und Aussteller mit Freude darauf, Hochzeitspaare bei der Planung ihres Festes zu beraten.

Seit zwei Jahrzehnten teilen auf dieser Messe Profis ihr Wissen und ihre Erfahrung mit den BesucherInnen, und leisten so einen wertvollen Beitrag um Hochzeitsträume wahr werden zu lassen. Sie dürfen sich auf ausstellende Unternehmen aus allen Branchen rund um´s Heiraten und Feiern freuen, sowie auf kostenlose, professionelle Kinderbetreuung, Verlosungen schöner Preise und auf Hochzeits-Fashion-Shows, die zweimal täglich präsentiert werden. Auch die künftige Hochzeits-Band oder den DJ kann man auf der Messe kennenlernen und im Einsatz erleben.

Alle Gäste der Messe erhalten außerdem mit der Goodiebag beim Check-in einen Gutschein der Oper Graz. Als besonders Messe-Highlight steht diesmal eine Live Feuershow (outdoor) auf dem Programm.

Und sonst so?

Parkplätze stehen am Gelände gratis zur Verfügung und auch die Erreichbarkeit der Seifenfabrik Graz mit den Öffis oder dem Fahrrad ist unkompliziert. Vorverkauf-TICKETS und noch mehr Information gibt es unter www.hochzeits-messe.at

Save the date!

Auch der Termin für die nächste K & K Hochzeitsmesse, die „Be my Valentine“, kann schon in den Kalender eingetragen werden. Sie findet am 16. und 17. März 2024 statt!

Kontakt

K & K Eventmanagement

Liebiggasse 20/1. Stock | 8010 GRAZ | Online: www.eventmanagement.cc | www.hochzeits-messe.at | www.facebook.com/hochzeitsmessegraz