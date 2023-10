Heiraten in Rotenturm

Wer schon immer für einen Tag Prinzessin und Prinz sein wollte, findet in diesem Märchenschloss das perfekte Ambiente. Das historische, stilvoll renovierte Gebäude bietet sieben festliche Räumlichkeiten mit Platz für bis zu 130 Personen.

Für die standesamtliche Trauung stehen elegante Räumlichkeiten zur Verfügung, für kirchliche Hochzeiten die hauseigene Kapelle.

Auch im idyllischen Schlosspark geben Paare unter dem Rosenbogen einander da Jawort. Ein kompetentes Team, darunter auch eine zertifizierte Hochzeitsplanerin, steht Ihnen bei individueller Planung und Organisation Ihrer besinderen Feier in Schloss Rotenturm zur Seite.

Am besten machen Sie sich selbst ein Bild davon. Am 10.11.2023 findet zum zweiten Mal die Rotenturmer Hochzeitsnacht - Die Trendmesse für die Hochzeitssaison 2024/2025 - im Schloss statt. Dort haben Sie die Chance, das Schloss mit all seinen Räumen und Möglichkeiten kennenzulernen. Lassen Sie sich von rund 20 regionalen Ausstellern inspirieren, und das bei freiem Eintritt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Foto: zVg