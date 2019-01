Vom ersten Tag an hat man am Hannersberg, dem exklusiven Hochzeitsberg das Thema Hochzeit neu durchdacht, und gibt den Brautpaaren und ihren Gästen den Rahmen für ein unvergessliches Fest. Die glücklichen Brautpaare, aber auch einige Auszeichnungen zeigen, dass die Verbindung der unvergleichlichen Location, ehrlicher Regionalität, perfektem Service und Innovationen stimmt. Mit Blick auf das zehnjährige Jubiläum 2020 hat der Hochzeitsberg eine Fülle an Neuerungen bekommen.

Ronni Gollatz und Anna Malinovic tragen am Hochzeitsberg die Verantwortung. | Erwin Muik

BVZ: Wie wichtig ist der Hannersberg für die Region?

Ronald: Die Frage ist für uns: Wie wichtig ist die Region für uns? Die Antwort ist: Sehr wichtig. Das (Süd-)Burgenland ist unser Fundament. Unsere Gäste mögen unsere ehrliche Gastfreundschaft. Die haben wir hier gelernt und die ist nicht austauschbar.

Auch in der Kulinarik treffen sich Innovationen und Tradition. | Destination Photographer

Hinzu kommt, dass wir von der Professionalität und der Leidenschaft unserer Partner aus der Region profitieren. Ob Florist, DJ, Modehaus, Fotograf oder Taxifahrer: Macht der von uns empfohlene Partner einen guten Job, ist das auch für uns gut. Nicht zu vergessen die Sympathien aus dem Ort. Unsere Nachbarn planen sogar das Rasenmähen mit uns.

Arkadensaal und Wintergarten – genug Platz für jedes Fest. | Hochzeitsberg / emotions

Umgekehrt wissen wir, dass wir etwa 30 Arbeitsplätze sichern und eine Wertschöpfung von mehr als 1,5 Millionen Euro in unsere Region bringen.

BVZ: Was wurde zuletzt neu gestaltet?

Ronald: Wir setzen ständig neue Impulse. So halten wir die Gästezufriedenheit, Aufmerksamkeit und die Empfehlungsrate hoch. Außerdem macht es Spaß, gemeinsam Neues zu erfinden. Begonnen hat es mit einer zufälligen Idee: der eigenen Toilette für die Braut. Aktuelles Beispiel: Jedes Brautpaar bekommt eine interaktive Website gratis. Inspiration holen wir uns aus der Region, Gesprächen mit unseren KollegInnen, und aus Partnerschaften mit Marken wie Coca-Cola, Ö1, Hirter oder der Sporthilfe.

Zur Frage: Wir haben vieles aus einem Guss neu gestaltet, sowohl am Haus, als auch in unserem Auftritt. Mit unserer Online-Planungshilfe sind wir nach wie vor Branchen-Vorreiter. Es geht bis zu unseren selbstgemachten Kaffeekeksen oder dem eigenen Würstelstand im Hof. Unsere Infinitiy-Terrasse wird auch für Begeisterung sorgen.

BVZ: Was macht den Hannersberg so besonders?

Ungestört und exklusiv auf 6000m²: Der Hochzeitsberg in der Weinidylle Südburgenland. | emotions/hochzeitsberg

Anna: Zuallererst ist es das Haus, das bis hin zur Wandfarbe total anpassungsfähig ist und der einzigartige Platz an dem es steht. Wir legen unseren Gästen 6.000m² am Weinberg zu Füßen. Unsere Gäste können so lange und ausgelassen feiern wie sie möchten.

Jedes Fest, ob Hochzeit, Geburtstag oder Firmenfeier wird individuell an die Gäste angepasst.

Zu einem gelungenen Fest gehören selbstverständlich gutes Essen und Trinken: Hier konnten wir mit der Möglichkeit, direkt am Tisch aus mehreren Hauptspeisen wählen zu können, neue Maßstäbe setzen. Und wir kooperieren mit mehr als 30 Winzern aus der Region.

BVZ: Warum sollte ein Brautpaar unbedingt bei euch heiraten?

So sehen glückliche Gäste aus. | ridelights Photography

Anna: Weil wir mit Leidenschaft für unsere Gäste da sind, von der ersten Begegnung oft Jahre vor dem Fest, bis zum letzten Achterl im Morgengrauen, wo die Stöckelschuhe meist schon in der Ecke liegen.

Ronald: Und weil wir wie am ersten Tag totale Leidenschaft und Antrieb haben, gemeinsam mit unseren Gästen ein schönes Fest zu gestalten. Die Auszeichnung mit dem Tourismuspreis war für uns nicht Anlass zu sagen „mehr geht nicht, so kann es bleiben“, sondern es war der Startschuss, Gutes noch besser zu machen.

www.hochzeitsberg.at